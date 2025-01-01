Appel à projets pour le développement touristique

L'organisme Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA), en partenariat avec le ministère du Tourisme, lance son premier appel de projets dans le cadre de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme.

Il dispose à cet effet d'une enveloppe de 890 000 $ qui permettra de soutenir les initiatives ciblées dans l’un de ces deux volets, soit Attraits, activités et équipements, ainsi que Développement numérique.

Les promoteurs intéressés sont invités à déposer leurs dossiers auprès de TCA entre le 19 novembre 2025 et le 18 janvier 2026.

Un webinaire d’information aura lieu le mercredi 26 novembre, de 13 h 30 à 14 h 30. Les promoteurs intéressés sont invités à se joindre à l'appel vidéo par le lien suivant: https://meet.google.com/dxa-uwxw-daw. Aucune inscription n’est nécessaire.

Pour connaitre les critères d’admissibilité, les critères du financement, ainsi que pour obtenir les formulaires de demande, le guide du promoteur, et bien plus, allez sur le site de TCA en cliquant ici.