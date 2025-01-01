Nous joindre
Café-In Sainte-Marie

Un nouveau café-sandwicherie ouvre ses portes à Sainte-Marie

21 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Un nouveau café-sandwicherie, créé par deux sœurs entrepreneures, a ouvert ses portes ce matin au 115 Notre-Dame Sud à Sainte-Marie

L’équipe a tenu ce jeudi une journée de pré-ouverture réunissant partenaires, collaborateurs et personnes ayant contribué au développement du projet. Cette rencontre a permis de dévoiler en primeur l’ambiance du lieu et de constater l’enthousiasme des invités envers cette nouvelle offre locale.

« La participation et les encouragements reçus aujourd’hui nous ont énormément touchées. C’est un privilège de sentir toute cette énergie autour de notre projet », ont mentionné les fondatrices. Luc Provençal, député de Beauce Nord et Luce Lacroix, mairesse de Sainte-Marie, étaient aussi présents à cet événement.

Le Café-In Sainte-Marie proposera une variété de cafés spécialisés, de sandwichs, de salades, de soupes et de viennoiseries, préparés avec des ingrédients frais et mettant à l’honneur plusieurs artisans d’ici.

