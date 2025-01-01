Postes Canada conclut une entente de principe avec le syndicat

Postes Canada et le syndicat représentant des milliers de facteurs à travers le pays annoncent avoir conclu une entente de principe après deux ans de négociations houleuses.

Les deux parties ont confirmé vendredi soir que les grandes lignes d’un accord étaient en place.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) indique dans un communiqué que les grèves tournantes sont suspendues le temps que les parties finalisent les termes des nouvelles conventions collectives. Postes Canada a accepté les mêmes conditions pour toute mesure de lock-out.

Si les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur le libellé de ces conventions, une grève pourrait reprendre à l’approche de la période des Fêtes.

Les accords couvrent à la fois l’unité de négociation urbaine du STTP et son unité rurale et suburbaine.

Aucun détail des accords de principe n’a été communiqué par l’une ou l’autre des parties avant la fin de semaine.

Le syndicat précise que les deux parties s’entendent sur les points principaux et doivent maintenant élaborer des ententes provisoires qui seront soumises au vote des membres.

«La présente ronde de négociation a été difficile. Cependant, les membres sont demeurés solidaires pour défendre avec vigueur les services publics, les bons emplois et la viabilité du service postal», a écrit la présidente du STTP, Jan Simpson.

Le chemin a été long pour en arriver là pour le syndicat et l’employeur.

Les deux parties se sont affrontées ces dernières années au sujet des augmentations salariales et des changements structurels au sein du personnel des services postaux, notamment les propositions visant à introduire davantage de travailleurs à temps partiel et la distribution sept jours sur sept.

Les postiers ont fait grève à plusieurs reprises, notamment lors d’une grève perturbatrice avant les fêtes de fin d’année dernière.

Importante perte financière

Cette entente survient alors que Postes Canada enregistre la plus lourde perte trimestrielle de son histoire, le conflit de travail s’étant heurté à des problèmes structurels de longue date au sein du modèle d’affaires du service postal.

Elle a fait état vendredi de la «perte trimestrielle la plus importante de son histoire», alors que le service postal, déjà fragilisé, doit faire face à une concurrence féroce dans le secteur de la livraison de colis et aux perturbations causées par un conflit de travail en cours.

Le gouvernement fédéral est intervenu à plusieurs reprises au cours des négociations, annonçant récemment des changements radicaux au mandat du service postal qui permettraient de modifier en profondeur les activités de Postes Canada.

Le prêt de 1,03 milliard de dollars accordé par Ottawa en janvier «devait permettre à la société de se maintenir solvable pour l’exercice financier du gouvernement du Canada se terminant le 31 mars 2026», a-t-elle indiqué dans son rapport trimestriel.

Mais elle prévoit maintenant que ces fonds seront «entièrement utilisés» d’ici le 31 décembre en raison de l’impact sur ses revenus des moyens de pression de ses 55 000 facteurs.

«La société devra accéder à des facilités de crédit à court terme ou à d’autres mesures pour maintenir sa solvabilité et soutenir ses activités au cours des 12 prochains mois», a-t-elle précisé.

Postes Canada a annoncé vendredi une perte de 541 millions avant impôt pour son troisième trimestre, alors qu’elle avait été de 315 millions au cours du même trimestre l’année précédente.

«La situation financière de Postes Canada a continué de se détériorer au troisième trimestre de 2025», a déclaré la société d’État dans un communiqué.

«Les grèves et l’incertitude qui perdurent ont continué d’inciter la clientèle à confier ses livraisons à la concurrence», a-t-elle ajouté.

Les revenus provenant des colis, son segment le plus lucratif l’année dernière, ont chuté de 40 % au troisième trimestre, pour atteindre 450 millions, dans un contexte de diminution de 27 millions d’articles.

Cette baisse a fait chuter les ventes de la division colis en dessous de celles de la livraison du courrier, une unité qui connaît une baisse du volume de lettres chaque année depuis près de deux décennies.

«L’entreprise fait face à la situation financière la plus difficile de son histoire», a-t-elle soutenu.

Un plan soumis au gouvernement fédéral

Les négociations avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, qui représente quelque 55 000 facteurs de Postes Canada, se prolongent depuis maintenant plus de deux ans, alors que la période des Fêtes approche à grands pas.

L’organisation est confrontée à d’importantes questions concernant son modèle économique et son avenir, alors que le volume de lettres est en chute libre, avec des pertes dépassant 5,5 milliards depuis 2018 et un prêt fédéral d’un milliard de dollars accordé en janvier pour la maintenir à flot.

Mardi, le PDG de la société d’État, Doug Ettinger, a déclaré qu’il s’attendait à perdre jusqu’à 30 000 employés en raison de départs à la retraite ou de départs volontaires au cours de la prochaine décennie, alors que l’organisation tente de maîtriser ses coûts.

Le ministre fédéral de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, a dévoilé en septembre une série de changements visant à aider Postes Canada à transformer son modèle d’affaires. Ceux-ci comprennent la possibilité d’ajuster les normes de distribution du courrier, de fermer certains bureaux de poste ruraux et d’étendre le service de boîtes aux lettres communautaires à un plus grand nombre d’adresses.

Postes Canada a soumis un plan au gouvernement fédéral au début du mois afin de tirer parti de ces changements, mais les détails de la proposition ne seront pas rendus publics tant qu’Ottawa ne l’aura pas examinée.

«Perdre des millions de dollars chaque jour n’est pas viable, et les Canadiens ne peuvent plus continuer à payer ce prix», a affirmé Laurent de Casanove, porte-parole du ministre, dans un courriel.

L’organisation fait face à une «crise existentielle», a-t-il ajouté. «Nous voulons que Postes Canada se modernise et se transforme afin qu’elle puisse continuer à servir les Canadiens pour les années à venir.»

La chute des revenus liés aux colis est l’élément le plus «choquant» du rapport trimestriel, a affirmé Ian Lee, professeur agrégé à l’École de gestion Sprott de l’Université Carleton.

Selon Postes Canada, le marché canadien du commerce électronique devrait doubler au cours de la prochaine décennie. Mais sa part de marché «diminue aussi vite que le commerce électronique augmente», a précisé M. Lee.

«Ce qui sauvera Postes Canada, ce sont les colis – à condition qu’elle parvienne à se réinventer», a-t-il fait valoir.

Bien que les mouvements de grève au cours de la dernière année aient pu effrayer les clients, les affaires étaient déjà en déclin auparavant.

Entre 2020 et 2023, les envois de Postes Canada ont diminué de près d’un quart pour atteindre 296 millions de colis, selon des rapports antérieurs.

Vendredi, Postes Canada a affirmé avoir perdu 989 millions au cours des neuf premiers mois de l’année, contre 345 millions un an plus tôt.

Elle a précisé que la majeure partie de ces pertes ont été enregistrées au cours des deuxième et troisième trimestres, affirmant qu’elles reflètent l’impact de l’incertitude liée à la main-d’œuvre sur l’activité, dans un contexte de grèves tournantes menées par les membres syndiqués.

— Avec Christopher Reynolds

Craig Lord, La Presse Canadienne