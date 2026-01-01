Nous joindre
Ouverture officielle

Saint-Joseph a maintenant son McDo

10h00
6 janvier 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Plus d'une centaine de personnes ont assisté, hier soir, à l'inauguration officielle du nouveau restaurant McDonald's, situé sur la route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce.

Il s'agit de la 4e franchise opérée pour la femme d'affaires Chantale Ross, qui détient également les deux restaurants de Saint-Georges, ainsi que celui de Lac-Mégantic. Deux autres enseignes de la chaîne sont aussi présentes en Beauce, soit à Sainte-Marie et à Saint-Lambert-de-Lauzon.

L'endroit compte 62 places assises dans la salle à manger et un service à l'auto à doubles voies. Une soixantaine d'employés feront tourner la machine, dont un vingtaine à temps plein. Il reste quelques postes à combler, a fait savoir Mme Ross.

Signalons que du 6 au 20 janvier, un dollar sera remis à l'Association d'intégration sociale de Beauce-Sartigan, pour chaque trio qui sera vendu au comptoir joselois.

Le resto, qui a demandé des investissements de 1,7 M$, est stratégiquement situé tout près de l'autoroute Robert-Cliche, et à l'entrée du parc industriel de Saint-Joseph.

À cet égard, le maire de l'endroit, Gaston Vachon, qui était présent à la cérémonie d'ouverture, s'est grandement réjoui de l'arrivée de ce commerce dans sa municipalité. Il estime que cela donnera un bel élan pour stimuler le développement du secteur, au Sud de la route 276.

Le McDonald's fait partie d'un bâtiment qui abrite principalement un dépanneur/station-service Ultramar, propriété de Michael Allen. Ce dernier a investi quelque 4 M$ pour la construction de l'édifice.

