L'EEB rend hommage à 15 légendes de l’entrepreneuriat

À l’occasion des célébrations entourant son 15e anniversaire de fondation, l’École d’Entrepreneurship de Beauce a rendu hommage à 15 légendes du milieu des affaires québécois.

La reconnaissance s'est tenue dans le cadre de l'événement phare le Grand 24h EEB, qui s'est déroulé au Cirque Éloize à Montréal, les 20 et 21 novembre.

Les 15 légendes entrepreneuriales honorées sont Laurent Beaudoin, Jean Bélanger, Aldo Bensadoun, Geneviève Biron, Alain Bouchard, Jean Coutu, Martin Deschênes, Marcel Dutil, Serge Godin, Isabelle Hudon, Guy Laliberté, Alain Lemaire, Pierre Pomerleau, Charles Sirois, et Lise Watier

Au cours de ce même événement, on a annoncé la toute première levée de fonds, dont les dons recueillis iront à la la Fondation EEB.

Les sommes recueillies permettront l’octroi de bourses à de jeunes fondateurs de moins de 35 ans à fort potentiel, afin d’accélérer leur parcours entrepreneurial avec les programmes Élite et Émergence, qui sont dispensés à l'établissement de Saint-Georges.

La Fondation soutiendra aussi l’accès gratuit aux formations jeunesse pour les 16 à 22 ans afin d’alimenter leur flamme entrepreneuriale. Un accompagnement aux entrepreneurs en difficulté servira également à les aider à rebondir grâce aux programmes de leur partenaire Persévérance entrepreneuriale.

Impacts de l’EEB

Créée en 2010, l’EEB propose un modèle unique de formation par et pour les entrepreneurs. En 15 ans, l’EEB a accueilli plus de 12 000 personnes, qui ont développé leur leadership, soutenu la croissance et renforcé la pérennité de leur entreprise.

L’École est devenue un lieu de partage et de création de richesse alors que 89 % des diplômés ont connu une augmentation de leur chiffre d’affaires avec une croissance moyenne de 2 millions de dollars. À elle seule, la Communauté EEB représente plus de 23,5 milliards de chiffre d’affaires cumulé.

«Notre impact ne s'arrête pas seulement à l’aspect financier, nous avons à cœur d’accompagner les entrepreneurs à devenir de meilleur leader. La forte majorité d’entre eux ont amélioré leur santé globale et leur bonheur général. D'ici 2035, nous voulons être le chef de file mondial en entrepreneurship pour propulser la prospérité du Québec en transformant et bâtissant une communauté de 25 000 entrepreneures et entrepreneurs conscients et engagés à redonner au suivant et à inspirer un renouveau entrepreneurial», affirme Isabelle Le Ber, présidente-directrice générale de l’EEB.