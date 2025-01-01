Prix d'excellence pour le Marché Tradition Famille Groleau

Le Marché Tradition Famille Groleau, de Saint-Éphrem-de-Beauce, a remporté les grands honneurs, lors du Gala Excellence Sobey’s, présenté le 15 novembre.

En effet, les employés de cette épicerie ont remporté le titre Équipe de l'année, lors de cette soirée qui récompense les meilleures performances de la chaîne alimentaire.



«C’est avec beaucoup d’humilité que nous acceptons cette reconnaissance et que nous vous remercions, cher client, de nous permettre de vivre cette belle aventure! Merci à l’ensemble de nos employés, nos temps pleins et nos jeunes qui se dépassent chaque jour pour vous offrir une expérience inégalée! Honnêtement, c’est incroyable!», a-t-on publié comme message sur la page Facebook du commerce.

