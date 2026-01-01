Appel à candidature pour le concours Agricultrice - Fièrement inspirante 2026

L’organisation Fièrement agricole - L’empreinte des femmes lance le concours Agricultrice - Fièrement inspirante 2026, afin de mettre en lumière des agricultrices qui marquent leur milieu.

Ce concours se terminera le 31 mars à minuit et vise à reconnaître trois agricultrices inspirantes lors du souper officiel de Fièrement agricole, le 9 mai 2026 à Lambton. Qu’elles soient de la relève, cheffes d’entreprise agricole ou gardiennes d’un savoir transmis depuis des générations, ces femmes ont en commun un profond engagement envers la terre, leur communauté et leur métier.

Soumettez une candidature

La population est donc invité à soumettre la candidature d’une agricultrice inspirante de leur entourage. Le formulaire est disponible sur : fierementagricole.com. Le concours est ouvert dès maintenant, à l’ensemble du territoire couvert par la Fédération de l’UPA-Estrie, en plus des MRC de Beauce-Sartigan et des Appalaches.

Ce concours s’inscrit dans la foulée de la proclamation par Les Nations Unies de l’année 2026 comme Année internationale des agricultrices, soulignant l’importance de reconnaître leur rôle essentiel dans la sécurité alimentaire, la vitalité des territoires et la transmission du patrimoine agricole.

Date limite pour soumettre une candidature : 31 mars 2026 23 h 59

Dévoilement des lauréates : 9 mai 2026, à Lambton

Des projets porteurs pour les communautés

Dans le même temps, l'organisation a présenté les lauréats de ses récents appels à projets et souligne la réalisation et la sélection de projets éducatifs : Tomate que c’est bon! porté par le milieu, dont :

• Volet 1 – Ensemble pour semis de plantes potagères : École de Saint-Romain (primaire)

• Volet 2 – Jardin hydroponique : Maison familiale rurale (MFR) du Granit

Ces projets illustrent l’engagement de Fièrement agricole à soutenir la relève, la transmission des savoirs et l’ancrage agricole dans les communautés locales.