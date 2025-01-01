Le livre «Crash: le combat d’un entrepreneur» traduit en arabe

Le livre biographique de l'homme d'affaires et philanthrope Jean Champagne, Crash: le combat d’un entrepreneur, est maintenant disponible en langue arabe.

C'est ce qu'a fait savoir l'auteur, dans un communiqué de presse diffusé cette semaine.

Son éditeur, Québec Amérique, a cédé les droits du bouquin l'an dernier au Centre Culturel du Livre, une maison d’édition basée à Casablanca, au Maroc.

« J’ai été très étonné, lorsque j’en ai reçu une copie, de constater que le livre ne se lit pas de gauche à droite, mais bien de droite à gauche! », a fait remarquer le Beaucevillois, après avoir eu en mains propres, une copie du livre traduit.

Paru en mars 2023, Crash: le combat d’un entrepreneur, est un thriller financier où Jean Champagne fait vivre la tempête qu’il a traversée pour sauver de la faillite, son entreprise de fabrication de portes patio.

Depuis, M. Champagne utilise son ouvrage pour l’appuyer lors de ses conférences, entrevues et rencontres avec de petits groupes d’entrepreneurs et d’étudiants, un peu partout au Québec. Il se dit fier de la portée de l’œuvre auprès des gens d’ici. Il indique recevoir régulièrement des commentaires d’entrepreneurs, dont certains qui traversent une période difficile ou qui viennent de démarrer leur entreprise. Pour plusieurs, le livre a été inspirant dans leur gestion et pour passer à travers une crise.

Outre la distribution de son livre dans le Maghreb africain, son auditoire s'élargira davantage sur la scène internationale puisqu'en mars 2026, il sera à Lyon, en France, pour des rencontres avec quatre groupes d'entrepreneurs, en plus d'agir comme panéliste aux Assises 2026 de l'organisme Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, qui réuniront 3 000 participants.

Maintenant à la retraite, Jean Champagne consacre ses énergies à l’organisme à but non lucratif Cultiver pour partager, à la Fondation des sports et des loisirs de Beauceville, ainsi qu'à la Corporation de la débâcle de la même municipalité.

Quant au livre Crash: le combat d’un entrepreneur, il est disponible dans les trois librairies de Saint-Georges (Librairie de la Chaudière, Librairie Sélect et Renaud-Bray)... en version française!