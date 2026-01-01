Fabien Cloutier et Jean-Philippe Leclerc invités à la Terre du 9

Fabien Cloutier et Jean-Philippe Leclerc, auteurs du livre Territoires – Hiver, étaient les invités d’une journée de partage à La Terre du 9 ce samedi.

Leur livre de recettes agrémenté de récits de cueillette, de chasse et de pêche compte parmi ses pages une mention spéciale à La Terre du 9. Située sur le rang 9 à Saint-Honoré-de-Shenley, cette entreprise cultive des saveurs étonnantes notamment l'ail noir et la truffe.

Amélie Lessard, co-propriétaire des lieux, souhaitait organiser cet événement pour remercier les deux auteurs. « On voulait faire un événement significatif avec une journée d’hiver où on accueillait Fabien et Jean-Philippe. On voulait faire vivre aux gens un moment à l’extérieur et convivial comme on aime », a-t-elle expliqué.

Plus d’une centaine de personnes se sont donc rendues sur place pour rencontrer Fabien Cloutier et Jean-Philippe Leclerc. C’était l’occasion de faire dédicacer leur livre, mais également de goûter à des produits à base d’ail noir ainsi qu’une soupe cuisiner par le chef Leclerc, à base de légumes d’automne, d’orges, de boeuf island et d’ail noir.

« On est super contents, parce qu’on veut développer l’agrotourisme alors ça nous met un peu dans le bain », a précisé Amélie Lessard. En effet, La Terre du 9 vise à organiser des événements à partir de l’automne prochain pour permettre aux gens de visiter la truffière, goûter les produits et découvrir comment les cuisiner. Ce sera toujours sous forme d’événements avec des dates fixes et des petits groupes.