Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Auteurs du livre Territoires – Hiver

Fabien Cloutier et Jean-Philippe Leclerc invités à la Terre du 9

durée 16h15
8 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Fabien Cloutier et Jean-Philippe Leclerc, auteurs du livre Territoires – Hiver, étaient les invités d’une journée de partage à La Terre du 9 ce samedi.

Leur livre de recettes agrémenté de récits de cueillette, de chasse et de pêche compte parmi ses pages une mention spéciale à La Terre du 9. Située sur le rang 9 à Saint-Honoré-de-Shenley, cette entreprise cultive des saveurs étonnantes notamment l'ail noir et la truffe. 

Amélie Lessard, co-propriétaire des lieux, souhaitait organiser cet événement pour remercier les deux auteurs. « On voulait faire un événement significatif avec une journée d’hiver où on accueillait Fabien et Jean-Philippe. On voulait faire vivre aux gens un moment à l’extérieur et convivial comme on aime », a-t-elle expliqué. 

Plus d’une centaine de personnes se sont donc rendues sur place pour rencontrer Fabien Cloutier et Jean-Philippe Leclerc. C’était l’occasion de faire dédicacer leur livre, mais également de goûter à des produits à base d’ail noir ainsi qu’une soupe cuisiner par le chef Leclerc, à base de légumes d’automne, d’orges, de boeuf island et d’ail noir.

« On est super contents, parce qu’on veut développer l’agrotourisme alors ça nous met un peu dans le bain », a précisé Amélie Lessard. En effet, La Terre du 9 vise à organiser des événements à partir de l’automne prochain pour permettre aux gens de visiter la truffière, goûter les produits et découvrir comment les cuisiner. Ce sera toujours sous forme d’événements avec des dates fixes et des petits groupes. 

À lire également

Portrait de femme: Amélie Lessard

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Début des travaux en avril pour le 2e Ashton à Saint-Georges

Publié le 6 mars 2026

Début des travaux en avril pour le 2e Ashton à Saint-Georges

Les travaux de construction du deuxième restaurant Ashton, qui s'installera à Saint-Georges, débuteront le mois prochain. C'est du moins ce que vient d'annoncer Construction MGP Inc. de Québec, sur sa page Facebook.  Le chantier, qui sera supervisé par l'entrepreneur général Urbanex Construction, se mettra en branle à l’intersection du ...

LIRE LA SUITE
Sommets de la Beauce: interruption temporaire des services de Desjardins

Publié le 6 mars 2026

Sommets de la Beauce: interruption temporaire des services de Desjardins

Les clients de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, maintenant intégrée à la nouvelle Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce, auront une interruption temporaire de certains services bancaires ce week-end. En effet, selon un avis de l'institution financière, la carte de guichet ne sera pas fonctionnelle du du samedi 7 mars, à 18 h 30, ...

LIRE LA SUITE
Hausse du prix de l’essence: des écarts en Beauce

Publié le 5 mars 2026

Hausse du prix de l’essence: des écarts en Beauce

Comme ailleurs au Québec, dans le pays, et dans le monde, les prix de l’essence sont en hausse dans la région depuis le début de la semaine, en raison des conflits au Moyen-Orient. Les données de la Régie de l’énergie du Québec indiquent que le prix moyen de l’essence dans la région de Chaudière-Appalaches est passé de 144,1 ¢/litre lundi, à ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge