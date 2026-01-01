Consultation publique aujourd'hui à Sainte-Marie

La troisième des neuf consultations publiques qu'organise Hydro-Québec sur son projet de ligne Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent, a lieu aujourd'hui à Sainte-Marie-de-Beauce.

Le tout se passe ce mardi 10 mars au Centre Caztel (905, route Saint‑Martin), de 13 h à 16 h et de 17 h à 19 h 30.

Les rencontres serviront à présenter le corridor retenu, entre Saint-Adrien-d'Irlande et Saint-Honoré-de-Témiscouata, les deux tracés actuellement à l’étude (voir cartes) le contexte et les objectifs du projet, ainsi que la démarche environnementale.

La consultation permettra aussi de recueillir les commentaires, questions et connaissances du territoire, afin d’enrichir l’analyse en cours et de guider les choix pour les prochaines étapes du projet.

Voici les dates et lieux des consultations qui restent à venir:

Mardi 17 mars

Saint‑Damien‑de‑Buckland –163c rue Commerciale

Mardi 24 mars

Armagh – 7 rue de la Salle

Jeudi 26 mars

Sainte‑Euphémie‑sur‑Rivière‑du‑Sud – 218 rue Principale

Lundi 30 mars

Saint‑Damase‑de‑L’Islet – 3 place de l’Église

Mardi 31 mars

Saint‑Honoré‑de‑Témiscouata,– 99 rue Principale

Mercredi 1er avril

La Pocatière – 600 9e Rue, boulevard Desrochers

Les propositions de tracés sont disponibles en ligne en cliquant sur ce lien: L’axe Appalaches–Bas-Saint-Laurent | Hydro-Québec