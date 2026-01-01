Projet Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent d'Hydro-Québec
Consultation publique aujourd'hui à Sainte-Marie
La troisième des neuf consultations publiques qu'organise Hydro-Québec sur son projet de ligne Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent, a lieu aujourd'hui à Sainte-Marie-de-Beauce.
Le tout se passe ce mardi 10 mars au Centre Caztel (905, route Saint‑Martin), de 13 h à 16 h et de 17 h à 19 h 30.
Les rencontres serviront à présenter le corridor retenu, entre Saint-Adrien-d'Irlande et Saint-Honoré-de-Témiscouata, les deux tracés actuellement à l’étude (voir cartes) le contexte et les objectifs du projet, ainsi que la démarche environnementale.
La consultation permettra aussi de recueillir les commentaires, questions et connaissances du territoire, afin d’enrichir l’analyse en cours et de guider les choix pour les prochaines étapes du projet.
Voici les dates et lieux des consultations qui restent à venir:
Mardi 17 mars
Saint‑Damien‑de‑Buckland –163c rue Commerciale
Mardi 24 mars
Armagh – 7 rue de la Salle
Jeudi 26 mars
Sainte‑Euphémie‑sur‑Rivière‑du‑Sud – 218 rue Principale
Lundi 30 mars
Saint‑Damase‑de‑L’Islet – 3 place de l’Église
Mardi 31 mars
Saint‑Honoré‑de‑Témiscouata,– 99 rue Principale
Mercredi 1er avril
La Pocatière – 600 9e Rue, boulevard Desrochers
Les propositions de tracés sont disponibles en ligne en cliquant sur ce lien: L’axe Appalaches–Bas-Saint-Laurent | Hydro-Québec