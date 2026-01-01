Exportations vers les États-Unis: les données réelles contredisent le discours alarmiste

Voir la galerie de photos

En dépit d’un recul observé en 2025, la performance globale des exportations québécoises vers les États-Unis demeure solide lorsqu’on la compare à la tendance des cinq dernières années.

C'est du moins ce qu'évalue le président de la Fédération des chefs d’entreprises du Québec (FCEQ), Pierre Trudeau, qui en appelle à la prudence dans l’interprétation des données mises à jour cette semaine par l’Institut de la statistique du Québec.

En effet, si la valeur des exportations vers le marché américain a diminué de 6,9 % entre 2024 et 2025, selon l'ISQ, elle demeure supérieure de 1,8 % à la moyenne observée entre 2021 et 2025, souligne M. Trudeau.

À son avis, ces données invitent à une lecture plus nuancée que celle qui prévaut actuellement dans certains commentaires publics.

« Quand on a des associations d'affaires nationales qui disent "On ne fait plus confiance aux Américains, les Américains sont devenus des mauvais clients", attention! On a quand même des gens, non seulement en Beauce, mais un peu partout au Québec, qui veulent préserver la bonne relation qu'ils ont actuellement. Et ils (les entrepreneurs) ne paient pas leur association ou leur regroupement pour envoyer un message négatif du côté américain qui va être entendu. », a-t-il confié en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Le président de la FCEQ croit que «le discours alarmiste» que l’on entend parfois ne reflète pas la réalité complète des données. Si certains secteurs connaissent des ajustements en 2025, «rien dans les statistiques ne permet de conclure à un affaiblissement structurel du marché américain pour les entreprises québécoises.»

Le porte-parole de l'organisme signale que les baisses observées en 2025 sont concentrées dans un nombre limité de secteurs, «souvent sensibles aux cycles économiques ou aux fluctuations des prix internationaux», notamment certains métaux, produits forestiers et intrants industriels. À l’inverse, plusieurs secteurs stratégiques ont connu des gains significatifs, en particulier dans les domaines à forte valeur ajoutée, comme l’aéronautique, les équipements spécialisés et certains produits manufacturés avancés.

De son point de vue, les entrepreneurs québécois démontrent encore leur capacité d’adaptation dans un contexte économique international parfois incertain. «Notre économie d’exportation demeure diversifiée, innovante et profondément intégrée au marché nord-américain. Et les Beaucerons savent de quoi je parle», a-t-il dit.

Dans cet entretien, il est aussi question du virage militaire du gouvernement fédéral et des perspectives de renouvellement de l'Accord Canada—États-Unis—Mexique (ACEUM).

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Pierre Drapeau, président de la Fédération des chefs d’entreprises du Québec.