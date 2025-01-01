Commerces de proximité: 150 000 $ investis à Courcelles-Saint-Évariste

Afin de maintenir la disponibilité des services et protéger un commerce de proximité, Québec octroie une somme de 150 000 $ à Alimentation Domingue Inc, de Courcelles-Saint-Évariste, en vertu du Fonds régions et ruralité.

C'est le député de Beauce-Sud, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, et ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce aujourd'hui par voie de communiqué de presse.

Ce financement permettra à l’épicier de continuer à offrir un commerce alimentaire multi-services, proposant une gamme complète de produits alimentaires et de services essentiels aux citoyens.

Depuis le lancement du programme, quatre autres commerces de Beauce-Sud ont été retenus pour bénéficier du soutien, soit Le marché de Saint-Côme (Saint-Côme-Linière), Le marché Tradition (Saint-Éphrem-de-Beauce), le Dépanneur Megsy (Saint-Ludger), et l'Épicerie Shenley (Saint-Honoré-de-Shenley)

«Les commerces de proximité jouent un rôle essentiel dans la vitalité de nos municipalités rurales. En soutenant Alimentation Domingue, nous contribuons à maintenir la disponibilité des services et à garder une entreprise qui fait partie intégrante de la vie locale. C’est une excellente nouvelle pour la Beauce et pour l’avenir de nos communautés», a déclaré Samuel Poulin.

Pour sa part, le maire de Courcelles-Saint-Évariste, Francis Bélanger, a fait savoir que «l’aide financière accordée [...] permettra non seulement d’assurer le maintien, mais aussi l’amélioration de notre épicerie, un service essentiel pour notre communauté. Les citoyens ainsi que les municipalités avoisinantes en bénéficieront également, et nous sommes très heureux de cette annonce.»