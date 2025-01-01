Nous joindre
Avis de conditions routières hivernales

Jusqu’à 15 cm de neige attendus en Beauce d’ici demain

durée 12h00
10 décembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Environnement Canada a émis, ce mercredi 10 décembre, un avis de conditions routières hivernales pour la région de la Beauce, alors qu’une accumulation de neige de 10 à 15 centimètres est attendue entre aujourd’hui et jeudi.

Les conditions routières pourraient devenir difficiles par endroits en raison de la neige au sol et d’une visibilité réduite. Les autorités recommandent aux automobilistes d’adapter leur conduite en fonction de l’état des routes et de prévoir des retards possibles dans leurs déplacements.

L’alerte, jugée de niveau d’impact modéré avec une confiance élevée dans les prévisions, demeure en vigueur pour les prochaines heures. Environnement Canada invite la population à suivre l’évolution de la situation sur son site web.

