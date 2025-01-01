Nous joindre
Qualité du lait

Un 6e championnat régional pour la Ferme Gagnonval

9 décembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Pour la sixième fois de son histoire, la Ferme Gagnonval, de Sainte-Hénédine, remporte le titre de Champion régional (Chaudière-Appalaches) en raison de la qualité de son lait. 

La distinction vient du Club de l’Excellence de la coopérative laitière Agropur. Douze autres fermes recevront prix sur une base régionale. Ce titre est décerné à la suite d’une analyse de la qualité du lait effectuée sur une période de douze mois, complétée par une visite d’inspection des installations de traite. 

Fondée en 1985, la Ferme Gagnonval est l'œuvre de frères Daniel et Marc Gagnon. Depuis des décennies, ils entretiennent avec passion leur troupeau de vaches laitières de race Holstein. Leur engagement envers les plus hauts standards de l'industrie laitière ont été reconnu au fil des ans.

Il s'agira d'une ultime reconnaissance pour la famille Gagnon puisque les deux propriétaires ont annoncé, plus tôt cette année, qu'ils cesseront leurs activités de production, faute de relève.

Signalons que les 13 champions régionaux se mesureront pour décrocher le titre ultime de Grand champion de la qualité du lait, lors de l’assemblée générale annuelle d’Agropur en février prochain.

La Ferme Gagnonval tourne la page après 40 ans de production laitière

La Ferme Gagnonval de Sainte-Hénédine remporte le prix Lait’xcellent Or 2024

 

 

 

