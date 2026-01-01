Fusion de deux commerces de détail à Saint-Georges

Deux commerces de détail de Saint-Georges viennent d'annoncer, par voie de communiqué de presse, leur regroupement officiel.

Il s'agit du magasin Couvre-sol BP, membre du réseau Flordeco, et l'entreprise Solutions Plancher & Décor. Ce projet de fusion se concrétisera lors de leur déménagement prochain dans une toute nouvelle construction sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges.

À ce moment-là, l'entité unifiée opérera sous le nom de Solutions Plancher & Décor, tout en demeurant sous la bannière Flordeco.

Le nouveau magasin rassemblera sous un même toit une offre élargie de revêtements de sol, de matériaux et de solutions décoratives, ainsi qu’un service-conseil encore plus complet.

«Ce regroupement nous permettra de mettre en commun nos forces et notre savoir-faire afin de mieux répondre aux besoins de notre clientèle et d’accompagner nos projets avec encore plus de créativité et d’efficacité», ont souligné les propriétaires, Sabrina Poulin et Francis Rodrigue.

L’ouverture officielle et les détails entourant les activités à venir seront annoncés prochainement.