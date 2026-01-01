Nous joindre
À compter du 19 janvier

Saint-Georges: les séances du conseil désormais en direct sur YouTube

15 janvier 2026
15 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

À compter du 19 janvier, les séances du conseil de Ville de Saint-Georges seront diffusées en direct sur YouTube.

Déjà télédiffusées en direct sur les chaînes HD 555 et Épico 100 de nousTV, les séances du conseil de Ville de Saint-Georges, captées par le télédiffuseur, seront maintenant accessibles sur la chaîne YouTube de la Ville. En contrepartie, veuillez noter que les séances du conseil de la Ville ne seront plus diffusées sur le réseau de l’entreprise TELUS.

En plus de pouvoir les regarder sur nousTV, les citoyens pourront visionner les séances en direct à partir de leur ordinateur, leur tablette, leur cellulaire ou même sur leur télé intelligente en se rendant sur l’application vidéo.

Pour accéder directement à la chaîne YouTube de Ville de Saint-Georges, il suffit de taper VilledeSaint-Georges dans la barre de recherche. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Clinique vétérinaire Beauceville fermera le 27 février

Publié le 8 janvier 2026

La Clinique vétérinaire Beauceville fermera le 27 février

L'impossibilité de recruter au moins deux nouveaux vétérinaires à temps plein force la Clinique vétérinaire Beauceville à fermer ses portes le 27 février prochain. La nouvelle a été confirmée à EnBeauce.com par un porte-parole du Groupe Daubigny, qui compte l'établissement de Beauceville parmi les 100 cliniques et hôpitaux qu'il opère sur ...

Réduction des effectifs chez Telus: la Beauce est touchée

Publié le 8 janvier 2026

Réduction des effectifs chez Telus: la Beauce est touchée

Difficile début d'année chez Telus où, depuis hier, des centaines de salarié de Rimouski, Sainte-Marie-de-Beauce, Québec et Montréal sont rencontrés pour se faire annoncer des vagues de départ volontaires. Le géant des télécommunications réduit ses effectifs et, dans la plupart des cas, transfert le travail à des sous-traitants à ...

Desjardins ferme 11 guichets automatiques en Beauce-Etchemins

Publié le 8 janvier 2026

Desjardins ferme 11 guichets automatiques en Beauce-Etchemins

En raison de leur faible utilisation, 11 centres libre-service de guichets automatiques seront fermés sur le territoire desservi par les Caisses Desjardins de La Nouvelle-Beauce, de Beauce-Centre et des Etchemins. L'annonce a été faite ce matin par voie de communiqué de presse. Ainsi, à compter du 8 février prochain, les installations ...

