Une séance «routière» à la Ville de Beauceville

La première séance du conseil municipal de la Ville de Beauceville de l'année 2026 a principalement porté sur des questions «routières» de son territoire.

En effet, les élus ont adopté quatre résolutions en ce sens, ce lundi soir 12 janvier.

La première concerne une évaluation de la 32e avenue, dans le secteur Ouest, pour en faire une éventuelle voie de sortie lors des inondations.

À l'heure actuelle, certains secteurs du quartier, qui se situe en haut du garage de Beauce Autobus, peuvent se retrouver enclavés lors des débâcles — l'avenue Lambert étant souvent fermée à cet endroit — ce qui limite les déplacements et complique les interventions d'urgence.

La mise à niveau de l'artère, qui n'est pas pavée, consisterait en l'asphaltage, le drainage et la signalisation, pour en faire une voie alternative, praticable et sécuritaire.

Trois services sont mandatés pour mener l'évaluation du projet et faire des recommandations à l'administration beaucevilloise, soit travaux publics, urbanisme et sécurité incendie.

Une autre analyse sera entreprise, toujours dans le secteur Ouest, pour sécuriser l'intersection de la 202e rue et l'avenue Lambert.

En effet, la présence d'une butte à cet endroit nuit considérablement à la visibilité des conducteurs provenant de la rue qui veulent s'engager sur l'avenue Lambert. C'est sans compter les nombreux excès de vitesse enregistrés dans cette portion de la voie.

Beauceville propose l'installation d'une signalisation indiquant la présence d'une rue dissimulée après la butte, et aussi d'un miroir de circulation ou de tout autre dispositif pour améliorer la visibilité.

La Ville devra acheminer sa demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui est responsable de l'entretien de l'avenue Lambert.

Augmentation de la vitesse

Les élus viennent d'autoriser l'augmentation de la vitesse sur deux routes.

D'abord pour la route du Parc-industriel, entre du Golf et Fraser, où il sera permis de circuler à 80 km/h plutôt que 70 km/h. Cette décision s'explique notamment par le fait que cette voie est entièrement pavée maintenant.

Dans le même secteur, la vitesse augmente de 50 à 60 km/h sur la 181e rue (parc industriel), entre le numéro civique 188 (commerce de Carquest) jusqu'à la route du Parc-industriel.

La séance en bref

— La Ville vient de signer un contrat d'assurances générales avec le courtier Beneva. La facture annuelle s'élève à 112 212 $.

— Beauceville récupèrera un montant de 8 178 $, représentant sa quote-part dans un fonds de garantie d'une police d'assurances, contractée à la suite des inondations de 2019. Tous les dossiers de réclamation, concernant cette débâcle, sont maintenants fermés.

— La Ville vient d'engager Frédéric Fortin-Chapados à titre de coordonnateur de l'inspection municipale. Il aura des pouvoirs d'inspection, de délivrance de permis, d'émission de constats d'infraction, ainsi que d'application de tous les d'urbanisme et autres règlements municipaux.