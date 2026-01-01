Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Conseil municipal du 12 janvier

Une séance «routière» à la Ville de Beauceville

durée 12h00
13 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La première séance du conseil municipal de la Ville de Beauceville de l'année 2026 a principalement porté sur des questions «routières» de son territoire.

En effet, les élus ont adopté quatre résolutions en ce sens, ce lundi soir 12 janvier.

La première concerne une évaluation de la 32e avenue, dans le secteur Ouest, pour en faire une éventuelle voie de sortie lors des inondations.

À l'heure actuelle, certains secteurs du quartier, qui se situe en haut du garage de Beauce Autobus, peuvent se retrouver enclavés lors des débâcles — l'avenue Lambert étant souvent fermée à cet endroit — ce qui limite les déplacements et complique les interventions d'urgence.

La mise à niveau de l'artère, qui n'est pas pavée, consisterait en l'asphaltage, le drainage et la signalisation, pour en faire une voie alternative, praticable et sécuritaire.

Trois services sont mandatés pour  mener l'évaluation du projet et faire des recommandations à l'administration beaucevilloise, soit travaux publics, urbanisme et sécurité incendie.

Une autre analyse sera entreprise, toujours dans le secteur Ouest, pour sécuriser l'intersection de la 202e rue et l'avenue Lambert.

En effet, la présence d'une butte à cet endroit nuit considérablement à la visibilité des conducteurs provenant de la rue qui veulent s'engager sur l'avenue Lambert. C'est sans compter les nombreux excès de vitesse enregistrés dans cette portion de la voie.

Beauceville propose l'installation d'une signalisation indiquant la présence d'une rue dissimulée après la butte, et aussi d'un miroir de circulation ou de tout autre dispositif pour améliorer la visibilité.

La Ville devra acheminer sa demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui est responsable de l'entretien de l'avenue Lambert.

Augmentation de la vitesse

Les élus viennent d'autoriser l'augmentation de la vitesse sur deux routes.

D'abord pour la route du Parc-industriel, entre du Golf et Fraser, où il sera permis de circuler à 80 km/h plutôt que 70 km/h. Cette décision s'explique notamment par le fait que cette voie est entièrement pavée maintenant.

Dans le même secteur, la vitesse augmente de 50 à 60 km/h sur la 181e rue (parc industriel), entre le numéro civique 188 (commerce de Carquest) jusqu'à la route du Parc-industriel.

La séance en bref

— La Ville vient de signer un contrat d'assurances générales avec le courtier Beneva. La facture annuelle s'élève à 112 212 $.

— Beauceville récupèrera un montant de 8 178 $, représentant sa quote-part dans un fonds de garantie d'une police d'assurances, contractée à la suite des inondations de 2019. Tous les dossiers de réclamation, concernant cette débâcle, sont maintenants fermés.

— La Ville vient d'engager Frédéric Fortin-Chapados à titre de coordonnateur de l'inspection municipale. Il aura des pouvoirs d'inspection, de délivrance de permis, d'émission de constats d'infraction, ainsi que d'application de tous les d'urbanisme et autres règlements municipaux.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Saint‑Frédéric: les festivités du 175e anniversaire sont lancées

Publié le 11 janvier 2026

Saint‑Frédéric: les festivités du 175e anniversaire sont lancées

La municipalité de Saint-Frédéric a officiellement lancé, ce samedi 10 janvier, les festivités entourant son 175e anniversaire, lors d’un événement rassembleur tenu à l’aéroport de la localité. Pour l’occasion, une cinquantaine de lanternes chinoises biodégradables ont été mises en lumière et se sont envolées dans le ciel, marquant symboliquement ...

LIRE LA SUITE
Plus de 3,5 M$ investis dans Beauce-Nord au profit du réseau routier

Publié le 9 janvier 2026

Plus de 3,5 M$ investis dans Beauce-Nord au profit du réseau routier

Grâce au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), un montant total 3 578 404 $ a été accordé à trois municipalités de Beauce-Nord pour les assister dans leurs activités d’amélioration ou de maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal. Cette annonce a été faite aujourd'hui par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au ...

LIRE LA SUITE
Nouvelle-Beauce: 473 habitants de plus en 2026

Publié le 7 janvier 2026

Nouvelle-Beauce: 473 habitants de plus en 2026

La MRC de La Nouvelle-Beauce affiche une croissance démographique avec une population qui est passée de 40 726 en 2025 à 41 199 habitants en 2026, ce qui représente une augmentation de 473 personnes en un an. Ces données officielles proviennent du Décret 1499-2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026 et publié dans La Gazette officielle du ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge