Saint‑Frédéric: les festivités du 175e anniversaire sont lancées

La municipalité de Saint-Frédéric a officiellement lancé, ce samedi 10 janvier, les festivités entourant son 175e anniversaire, lors d’un événement rassembleur tenu à l’aéroport de la localité.

Pour l’occasion, une cinquantaine de lanternes chinoises biodégradables ont été mises en lumière et se sont envolées dans le ciel, marquant symboliquement les premières lueurs d’une année de célébrations placée sous la thématique Briller de 175 lumières. Cet instant fort a permis de mettre en valeur la devise de la municipalité, Un vent de fierté, qui a guidé l’esprit de l’événement.

Les organisateurs avaient convié l’ensemble de la population, ainsi que toute personne souhaitant participer à ce moment festif, à se rassembler dans un esprit de convivialité. Beignes et café étaient offerts sur place, contribuant à créer une atmosphère chaleureuse et propice aux échanges.

Tout au long de l’année 2026, plusieurs activités viendront souligner ce jalon important de l’histoire de la municipalité. À cet effet, un calendrier officiel des festivités, regroupant les dates des événements, est actuellement en vente.

Le directeur des festivités, François Grenier-Gagné, rappelle l’importance de tels rassemblements: «Saint-Frédéric est reconnue pour ses grandes familles établies depuis plusieurs générations, mais aussi pour l’accueil de nombreux nouveaux arrivants. Ce qui fait la force et la beauté de notre municipalité, c’est le dynamisme et la participation de ses citoyens. Ces célébrations sont une occasion de se retrouver, de tisser des liens et de célébrer ensemble, dans la bonne humeur.»

Les festivités du 175e anniversaire de Saint-Frédéric se poursuivront donc tout au long de l’année, invitant la population à briller ensemble et à célébrer fièrement leur communauté.