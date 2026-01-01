Plus de 3,5 M$ investis dans Beauce-Nord au profit du réseau routier

Grâce au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), un montant total 3 578 404 $ a été accordé à trois municipalités de Beauce-Nord pour les assister dans leurs activités d’amélioration ou de maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien.

Les trois municipalités concernées sont:

- Tring-Jonction, pour la réfection du 3e Rang Nord avec un montant de 3 177 332 $ (via le volet « Redressement-Sécurisation »),

- Saint-Joseph-de-Beauce, pour la réfection de l’avenue du Palais avec un montant de 288 860 $ (via le volet « Soutien »),

- Scott, pour le remplacement d’un ponceau sur la rue Drouin avec un montant de 112 212 $ (via le volet « Redressement-Sécurisation »).

« Plus que jamais, votre gouvernement est à l’écoute des besoins des municipalités de Beauce-Nord en vue d’optimiser leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements. Je remercie mon ami et collègue Jonatan et salue l’excellente collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir un réseau routier sûr et efficace », a souligné le député beauceron.

Soucieux de bien répondre aux besoins des usagers de la route, le gouvernement contribue financièrement à la réalisation de plusieurs travaux de réfection et d’entretien des infrastructures routières locales. Pour l’année financière 2025-2026, plus de 384,2 M$ seront en effet investis par l’intermédiaire d’une version bonifiée du PAVL, de manière à préserver l’efficacité et la sécurité des transports au Québec.