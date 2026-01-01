La Chambre de commerce de Saint-Joseph appuie le projet de loi 11

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce (CCISJB) saluent les nouvelles mesures contenues dans le projet de loi n° 11 présenté par le ministre Samuel Poulin, également député de Beauce-Sud.

Pour rappel, le texte, déposé récemment à l’Assemblée nationale, vise à réduire le fardeau administratif imposé aux entreprises québécoises.

Parmi les mesures phares accueillies favorablement : l’obligation de retirer au moins deux formalités administratives pour chaque nouveau règlement adopté ainsi que le prolongement de la durée de validité des permis et autorisations. Des revendications portées depuis longtemps par les milieux d’affaires.

« Les entreprises du Québec sont exaspérées par la paperasse et la surrèglementation qui nuisent à leur compétitivité. Elles doivent rivaliser chaque jour avec des compétiteurs de l’extérieur du Québec qui n’ont pas à subir ce fardeau, il est plus que temps de corriger ce déséquilibre. Les orientations du projet de loi sont les bonnes. La nouvelle politique qui viendra ensuite sera déterminante pour mesurer l’impact du projet loi n° 11 sur les entreprises », a affirmé Véronique Proulx, PDG de la FCCQ.

La CCISJB, qui représente les commerçants et industriels de Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph-des-Érables, se dit également satisfaite. Elle souligne l’importance de telles mesures dans un contexte où les entreprises régionales doivent rivaliser avec des concurrents internationaux moins contraints par les règles administratives.

Par ailleurs, le projet de loi propose des simplifications dans le secteur de la sous-traitance en alcool et du transport de marchandises surdimensionnées, comme les pièces d’éoliennes, des enjeux particulièrement sensibles dans certaines régions.

Une analyse plus approfondie du projet de loi sera effectuée par la FCCQ dans les prochaines semaines, par le biais d’un mémoire qui sera présenté à l’Assemblée nationale. De son côté, la CCISJB entend poursuivre ses efforts pour porter les préoccupations de ses membres.