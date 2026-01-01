La Boutique de Noël en ligne a rapporté 1.8 M$ aux entreprises d'ici

1,8 million $ amassés pour les entreprises touristiques de la région grâce à la Boutique de Noël de la Chaudière-Appalaches

La Boutique de Noël de Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA), ouverte du 1er novembre au 21 décembre dernier, a généré plus de 1,8 M$ en cartes-cadeaux.

Cette 6ᵉ édition a ainsi donné un coup de pouce à 119 entreprises touristiques de la région. En tout, des gens des quatre coins du Québec ont effectué 3 761 commandes dans la boutique en ligne et un total de 12 388 cartes-cadeaux ont trouvé preneurs.

TCA dresse ainsi un bilan très positif qui surpasse l’année précédente en établissant un nouveau record de vente. Également, une tendance se démarque : le nombre de cartes-cadeaux par commande est en hausse, ce qui témoigne d’un désir accru de la clientèle d’offrir davantage d’expériences en cadeau à leurs proches.

« Ce qui me rend fière de cette édition, c’est que nous avons réussi à rejoindre une nouvelle clientèle qui n’avait jamais acheté à la Boutique de Noël. C’est la preuve que notre initiative prend de l’ampleur et qu’elle fait rayonner la Chaudière-Appalaches bien au-delà de nos habitués », a confié Odile Turgeon, directrice marketing chez TCA.

Rappelons que 100 % des profits générés par la vente des cartes-cadeaux d’une entreprise lui sont directement remis. Au-delà des retombées financières, la Boutique de Noël garantit aux entreprises participantes de générer des visites et d’accueillir de nouveaux clients au cours des prochains mois.

18 121 $ aux Maisons de la famille de la Chaudière-Appalaches

TCA remet 1 % des recettes des ventes en cartes-cadeaux aux Maisons de la famille de la région. Le don final de 18 121 $ sera redistribué également parmi les différentes Maisons de la Famille réparties dans l’ensemble des 10 MRC de la Chaudière-Appalaches et de la Ville de Lévis. Ces dons iront concrètement soutenir ces organismes à but non lucratif dans leur mission d’offrir des services aux familles visant à les soutenir et les valoriser.