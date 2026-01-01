Sommets de la Beauce: interruption temporaire des services de Desjardins

Les clients de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, maintenant intégrée à la nouvelle Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce, auront une interruption temporaire de certains services bancaires ce week-end.

En effet, selon un avis de l'institution financière, la carte de guichet ne sera pas fonctionnelle du du samedi 7 mars, à 18 h 30, jusqu'au dimanche 8 mars, vers 10 h en matinée.

Par conséquent, les services suivants seront aussi en interruption durant cette période, soit le paiement direct chez les marchands, les guichets automatiques et les transactions via AccèsD. La caisse suggère d'utiliser une carte de crédit ou de faire un retrait d'argent dans les jours précédents.

Selon l’institution financière, cet ajustement important du système informatique doit être effectué pour finaliser le processus de fusion.