Hausse du prix de l’essence: des écarts en Beauce

Comme ailleurs au Québec, dans le pays, et dans le monde, les prix de l’essence sont en hausse dans la région depuis le début de la semaine, en raison des conflits au Moyen-Orient.

Les données de la Régie de l’énergie du Québec indiquent que le prix moyen de l’essence dans la région de Chaudière-Appalaches est passé de 144,1 ¢/litre lundi, à 154,2 ¢/litre jeudi, soit une augmentation de 10,1 ¢/litre en trois jours.

Mais l'écart est de cinq sous francs en faveur de Beauceville, si on fait le plein d'essence ordinaire à cet endroit, comparativement à Saint-Georges. En effet, selon un relevé visuel fait cet après-midi par EnBeauce.com, le prix au Dépanneur 6/49 Irving du boulevard Renault affichait 151,2 ¢/litre, alors que le Couche-Tard/Esso, face au Carrefour Saint-Georges, vendait le même produit à 156,2 ¢/litre. L'écart était encore plus important pour le carburant diesel (189,9 ¢/litre versus 212,9 ¢/litre).

Dans les MRC de Beauce-Sartigan et de Beauce-Centre, le plus récent prix moyen (5 mars) est de 154,7 ¢/litre. La Nouvelle-Beauce paie le moins: 149,4 ¢/litre.

Par ailleurs, le CAA-Québec évalue que le prix réaliste dans la région de la Chaudière-Appalaches devrait être de 158,8 ¢/litre.