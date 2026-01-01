Nous joindre
Sur le boulevard Lacroix

Début des travaux en avril pour le 2e Ashton à Saint-Georges

durée 16h15
6 mars 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les travaux de construction du deuxième restaurant Ashton, qui s'installera à Saint-Georges, débuteront le mois prochain.

C'est du moins ce que vient d'annoncer Construction MGP Inc. de Québec, sur sa page Facebook. 

Le chantier, qui sera supervisé par l'entrepreneur général Urbanex Construction, se mettra en branle à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 175e rue, dans le secteur sud de la ville.

La nouvelle adresse offrira une terrasse, un service au volant et un vaste stationnement à sa clientèle. 

La concession Ashton, qui se trouve au Carrefour St-Georges depuis plusieurs années, demeurera en opération.

