Chaudière-Appalaches

Le 28e Défi OSEntreprendre lancé sous le signe du rayonnement régional

durée 14h00
26 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

L'organisme Chaudière-Appalaches Économique vient d'annoncer le lancement officiel du 28e Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, qui met en lumière l’audace, la créativité et l’esprit d’entreprendre des élèves, des étudiants et des entrepreneurs d’ici.

Aussi, deux entrepreneurs d’exception ont accepté le mandat de coprésidents d’honneur de l'événement de cette année. 

D'abord, Audrey Lessard, fondatrice de la Clinique podiatrique des Appalaches, qui présidera les volets Entreprise du concours. Déjà doublement  reconnue par le Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches – lauréate régionale Création d’entreprise en 2010 et lauréate régionale Réussite inc. en 2017 – de par son parcours personnel et entrepreneurial marqué par une surdité  totale, elle incarne la force, la résilience et une persévérance hors du commun. Aujourd’hui, s’impliquer au sein du Défi OSEntreprendre représente pour elle une façon naturelle de redonner au suivant et de poursuivre cette mission qui l’anime depuis toujours, en s’engageant dans un mouvement qu’elle reconnaît comme un véritable catalyseur de talents. 

Quant à Alexandre Tanguay, cofondateur d’Unique Plastique, il assurera la coprésidence des volets Scolaire et Étudiant. Son  entreprise, lauréate nationale du volet Étudiant en 2024 et du volet Création d’entreprise en 2025, est également récipiendaire du Grand Prix de l’entrepreneuriat jeunesse. Son parcours illustre l’élan créatif, l’innovation et l’impact durable que nous souhaitons insuffler à la génération montante. 

En Chaudière-Appalaches, les élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs sont invités à déposer leur candidature d’ici le 11 mars. Les critères d’admissibilité, les catégories et les prix spéciaux sont disponibles en ligne sur osentreprendre.quebec. Le Gala régional couronnera les lauréats du territoire le 29 avril prochain, à la Salle Méchatigan de Sainte-Marie.

