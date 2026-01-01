La CCINB met en lumière les femmes d'affaires de la région

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a rassemblé 130 participants au Club de golf de Sainte-Marie dans le cadre de son événement annuel soulignant la Journée internationale des droits des femmes.

Pour l’édition 2026, la soirée se déroulait sous le thème « Oser. S’élever. Faire rayonner », mettant en lumière la passion et l’engagement des femmes d’affaires de la région. Présentée en formule 5 à 9, la soirée se tenait sous la présidence d’honneur de Jessica et Marie-Pier Champagne, de Champagne Distribution Esthétique.

« Il est important pour la CCINB de créer des moments pour souligner la passion et l’engagement des femmes d’affaires de notre région. Encore aujourd’hui, en 2026, la Journée internationale des droits des femmes demeure une occasion essentielle de reconnaître leur contribution au développement économique et à la vitalité de notre communauté d’affaires », mentionné Marie-Christine Lavoie, présidente-directrice générale de la CCINB.

Les participants ont notamment eu l’occasion d’assister à une conférence inspirante de Marie-Pier Champagne, qui a partagé avec authenticité l’histoire de la relève familiale au sein de l’entreprise. Son témoignage a mis en lumière le parcours entrepreneurial, les défis rencontrés et l’importance de croire en ses ambitions.

La soirée a également offert de nombreux moments de réseautage, permettant aux entrepreneurs et professionnels présents d’échanger et de tisser des liens dans une ambiance conviviale. La soirée a accueilli autant des femmes que des hommes, tous réunis pour célébrer l’entrepreneuriat et l’engagement des femmes dans le monde des affaires.