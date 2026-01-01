Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce

La CCINB met en lumière les femmes d'affaires de la région

durée 10h00
13 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a rassemblé 130 participants au Club de golf de Sainte-Marie dans le cadre de son événement annuel soulignant la Journée internationale des droits des femmes.

Pour l’édition 2026, la soirée se déroulait sous le thème « Oser. S’élever. Faire rayonner », mettant en lumière la passion et l’engagement des femmes d’affaires de la région. Présentée en formule 5 à 9, la soirée se tenait sous la présidence d’honneur de Jessica et Marie-Pier Champagne, de Champagne Distribution Esthétique.

« Il est important pour la CCINB de créer des moments pour souligner la passion et l’engagement des femmes d’affaires de notre région. Encore aujourd’hui, en 2026, la Journée internationale des droits des femmes demeure une occasion essentielle de reconnaître leur contribution au développement économique et à la vitalité de notre communauté d’affaires », mentionné Marie-Christine Lavoie, présidente-directrice générale de la CCINB.

Les participants ont notamment eu l’occasion d’assister à une conférence inspirante de Marie-Pier Champagne, qui a partagé avec authenticité l’histoire de la relève familiale au sein de l’entreprise. Son témoignage a mis en lumière le parcours entrepreneurial, les défis rencontrés et l’importance de croire en ses ambitions.

La soirée a également offert de nombreux moments de réseautage, permettant aux entrepreneurs et professionnels présents d’échanger et de tisser des liens dans une ambiance conviviale. La soirée a accueilli autant des femmes que des hommes, tous réunis pour célébrer l’entrepreneuriat et l’engagement des femmes dans le monde des affaires.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Exportations vers les États-Unis: les données réelles contredisent le discours alarmiste

Publié le 11 mars 2026

Exportations vers les États-Unis: les données réelles contredisent le discours alarmiste

En dépit d’un recul observé en 2025, la performance globale des exportations québécoises vers les États-Unis demeure solide lorsqu’on la compare à la tendance des cinq dernières années. C'est du moins ce qu'évalue le président de la Fédération des chefs d’entreprises du Québec (FCEQ), Pierre Trudeau, qui en appelle à la prudence dans ...

LIRE LA SUITE
Consultation publique aujourd'hui à Sainte-Marie

Publié le 10 mars 2026

Consultation publique aujourd'hui à Sainte-Marie

La troisième des neuf consultations publiques qu'organise Hydro-Québec sur son projet de ligne Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent, a lieu aujourd'hui à Sainte-Marie-de-Beauce. Le tout se passe ce mardi 10 mars au Centre Caztel (905, route Saint‑Martin), de 13 h à 16 h et de 17 h à 19 h 30. Les rencontres serviront à présenter le corridor retenu, ...

LIRE LA SUITE
Fabien Cloutier et Jean-Philippe Leclerc invités à la Terre du 9

Publié le 8 mars 2026

Fabien Cloutier et Jean-Philippe Leclerc invités à la Terre du 9

Fabien Cloutier et Jean-Philippe Leclerc, auteurs du livre Territoires – Hiver, étaient les invités d’une journée de partage à La Terre du 9 ce samedi. Leur livre de recettes agrémenté de récits de cueillette, de chasse et de pêche compte parmi ses pages une mention spéciale à La Terre du 9. Située sur le rang 9 à Saint-Honoré-de-Shenley, cette ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge