Perte de 47 emplois

Fermeture de l'usine Royer à Lac-Drolet

durée 16h15
26 janvier 2026
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'entreprise Royer, qui fabrique des bottes de travail, fermera graduellement les portes de son usine de Lac-Drolet, où la compagnie a vu le jour voilà plus de 90 ans.

Elle en a fait l'annonce «avec émotion», sur sa page Facebook la semaine dernière 

Ainsi, 47 personnes perdront leur emploi dès le printemps, alors que la production se fera à partir de l'usine de Sherbrooke, qui profitera des investissements en innovation.

«Lac-Drolet est le berceau de notre marque et fera toujours partie de la grande histoire Royer. Nous tenons à souligner l’engagement remarquable des employés, passés et présents, lesquels ont contribué à façonner l’identité Royer depuis 1934», ont écrit les administrateurs du fabricant.

À la suite de l'annonce, le maire de la petite localité, Sylvio Therrien, a réagi à la nouvelle. Voici le message qu'il a livré sur la page Facebook de la municipalité:

C’est avec une profonde émotion que nous avons appris la décision de l’entreprise Royer de cesser ses activités à Lac-Drolet. Royer n’est pas qu’une usine pour nous; elle fait partie de notre ADN, de notre histoire et de la fierté de nos familles depuis des décennies.

À nos 47 travailleuses et travailleurs touchés : nous sommes de tout cœur avec vous. Vous avez bâti la renommée de cette marque par votre savoir-faire, et votre municipalité ne vous laissera pas tomber.

Je tiens à vous assurer que votre conseil municipal est déjà en pleine action. Je me suis entretenu avec notre député pour m'assurer que chaque employé bénéficiera d'un accompagnement rigoureux et humain dans ses démarches de reclassement.

Mais nous ne nous arrêterons pas là. Si un chapitre important de notre histoire se ferme aujourd'hui, c'est aussi le début d'un nouveau défi pour Lac-Drolet. Nous sommes déjà à l'œuvre pour identifier des solutions concrètes et durables pour dynamiser notre économie locale.

Nous sommes une communauté résiliente. Ensemble, nous allons transformer cette épreuve en une opportunité de nous renouveler et de bâtir un avenir solide pour notre municipalité.

