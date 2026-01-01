Un groupe d’entrepreneurs locaux achète l’ancienne usine d’Olymel

Dominique Turcotte, ainsi que ses partenaires Laurent Turcotte et Stéphane Roy annoncent avoir fait l’acquisition de l’ancienne usine d’Olymel de Vallée-Jonction, dont les activités avaient cessé en 2023.

Cette transaction transfère la propriété du site aux nouveaux acquéreurs, qui prévoient d’en assurer la requalification graduelle dans le cadre du projet ALVEOL District Industriel. Celui-ci vise la transformation de l’ancienne usine en un carrefour commercial multiusage, destiné à accueillir, sous un même toit, différentes entreprises à la recherche d’un emplacement stratégique dans la région.

Le bâtiment pourra accueillir des activités commerciales, industrielles, manufacturières ou logistiques, en fonction des besoins des futurs occupants.

«En tant que fils de Gérald Turcotte, l’un des fondateurs de l’abattoir Turcotte & Turmel, il était important pour moi de redonner vie à ce site marquant pour ma famille. C’est un bâtiment que je connais et auquel je crois encore, 60 ans après la fondation de l’entreprise par mon père. Avec notre projet ALVEOL, nous espérons contribuer au dynamisme économique local, en créant un pôle attractif pour des organisations en quête d’espaces adaptés», a mentionné Dominique Turcotte.

Olymel s’est pour sa part dite heureuse que cette transaction permette d’insuffler une nouvelle vocation au site et de soutenir le développement économique et communautaire de Vallée-Jonction.