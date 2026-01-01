Nous joindre
Vallée-Jonction

Un groupe d’entrepreneurs locaux achète l’ancienne usine d’Olymel

durée 17h00
27 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

Dominique Turcotte, ainsi que ses partenaires Laurent Turcotte et  Stéphane Roy annoncent avoir fait l’acquisition de l’ancienne usine d’Olymel de Vallée-Jonction, dont les  activités avaient cessé en 2023. 

Cette transaction transfère la propriété du site aux nouveaux acquéreurs, qui prévoient d’en assurer la  requalification graduelle dans le cadre du projet ALVEOL District Industriel. Celui-ci vise la  transformation de l’ancienne usine en un carrefour commercial multiusage, destiné à accueillir, sous un même toit, différentes entreprises à la recherche d’un emplacement stratégique dans la région. 

Le bâtiment pourra accueillir des activités commerciales, industrielles, manufacturières ou logistiques,  en fonction des besoins des futurs occupants. 

«En tant que fils de Gérald Turcotte, l’un des fondateurs de l’abattoir Turcotte & Turmel, il était important  pour moi de redonner vie à ce site marquant pour ma famille. C’est un bâtiment que je connais et auquel  je crois encore, 60 ans après la fondation de l’entreprise par mon père. Avec notre projet ALVEOL, nous espérons contribuer au dynamisme économique local, en créant un pôle attractif pour des organisations en quête d’espaces adaptés», a mentionné Dominique Turcotte. 

Olymel s’est pour sa part dite heureuse que cette transaction permette d’insuffler une nouvelle  vocation au site et de soutenir le développement économique et communautaire de Vallée-Jonction.

