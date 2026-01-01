La Banque du Canada maintient encore son taux directeur à 2¼ %

Pour une deuxième fois d'affiliée, la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,25 %. De même, le taux officiel d’escompte demeure à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %.

Selon les responsables de l'établissement, les perspectives concernant les économies mondiale et canadienne ont peu changé comparativement à la projection présentée dans le Rapport sur la politique monétaire (RPM) d’octobre. Cependant, l’imprévisibilité des politiques commerciales américaines et les risques géopolitiques fragilisent les perspectives.

Selon la Banque, les conditions financières mondiales sont restées généralement favorables. La récente faiblesse du dollar américain a fait passer le dollar canadien au-dessus de 72 cents, niveau autour duquel il se situait depuis la parution du RPM d’octobre. Les prix du pétrole ont fluctué en raison d’événements géopolitiques et devraient, pour la suite, se situer un peu en dessous des niveaux indiqués dans le RPM d’octobre.

Au Canada, les restrictions commerciales imposées par les États-Unis et l’incertitude nuisent encore à la croissance, estime le Conseil de direction de l'institution. «Après un solide troisième trimestre, la croissance du PIB a vraisemblablement stagné au quatrième trimestre. Les exportations continuent d’être ébranlées par les droits de douane américains, alors que la demande intérieure semble être en train de se redresser», évaluent les administrateurs.

Si l’emploi a augmenté ces derniers mois, le taux de chômage reste néanmoins élevé, à 6,8 %, et relativement peu d’entreprises disent avoir l’intention d’accroître leur main-d’œuvre.

Comme la politique monétaire vise à maintenir l’inflation près de la cible de 2 % tout en aidant l’économie à traverser cette période d’ajustement structurel, le Conseil de direction estime que le taux directeur actuel demeure approprié, à condition que l’économie évolue de manière généralement conforme aux perspectives publiées aujourd’hui. «Toutefois, l’incertitude est accrue et nous surveillons les risques de près. Si les perspectives changent, nous sommes prêts à réagir. La Banque s’engage à préserver la confiance des Canadiennes et Canadiens dans la stabilité des prix pendant cette période de bouleversements mondiaux», concluent les administrateurs de l'institution financière.

La prochaine date d’établissement du taux cible du financement sera le 29 avril 2026.