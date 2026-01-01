Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Rapport sur la politique monétaire

La Banque du Canada maintient encore son taux directeur à 2¼ %

durée 10h00
28 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Pour une deuxième fois d'affiliée, la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,25 %. De même, le taux officiel d’escompte demeure à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %.

Selon les responsables de l'établissement, les perspectives concernant les économies mondiale et canadienne ont peu changé comparativement à la projection présentée dans le Rapport sur la politique monétaire (RPM) d’octobre. Cependant, l’imprévisibilité des politiques commerciales américaines et les risques géopolitiques fragilisent les perspectives.

Selon la Banque, les conditions financières mondiales sont restées généralement favorables. La récente faiblesse du dollar américain a fait passer le dollar canadien au-dessus de 72 cents, niveau autour duquel il se situait depuis la parution du RPM d’octobre. Les prix du pétrole ont fluctué en raison d’événements géopolitiques et devraient, pour la suite, se situer un peu en dessous des niveaux indiqués dans le RPM d’octobre.

Au Canada, les restrictions commerciales imposées par les États-Unis et l’incertitude nuisent encore à la croissance, estime  le Conseil de direction de l'institution. «Après un solide troisième trimestre, la croissance du PIB a vraisemblablement stagné au quatrième trimestre. Les exportations continuent d’être ébranlées par les droits de douane américains, alors que la demande intérieure semble être en train de se redresser», évaluent les administrateurs.

Si l’emploi a augmenté ces derniers mois, le taux de chômage reste néanmoins élevé, à 6,8 %, et relativement peu d’entreprises disent avoir l’intention d’accroître leur main-d’œuvre.

Comme la politique monétaire vise à maintenir l’inflation près de la cible de 2 % tout en aidant l’économie à traverser cette période d’ajustement structurel, le Conseil de direction estime que le taux directeur actuel demeure approprié, à condition que l’économie évolue de manière généralement conforme aux perspectives publiées aujourd’hui. «Toutefois, l’incertitude est accrue et nous surveillons les risques de près. Si les perspectives changent, nous sommes prêts à réagir. La Banque s’engage à préserver la confiance des Canadiennes et Canadiens dans la stabilité des prix pendant cette période de bouleversements mondiaux»,  concluent les administrateurs de l'institution financière.

La prochaine date d’établissement du taux cible du financement sera le 29 avril 2026.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un groupe d’entrepreneurs locaux achète l’ancienne usine d’Olymel

Publié hier à 17h00

Un groupe d’entrepreneurs locaux achète l’ancienne usine d’Olymel

Dominique Turcotte, ainsi que ses partenaires Laurent Turcotte et  Stéphane Roy annoncent avoir fait l’acquisition de l’ancienne usine d’Olymel de Vallée-Jonction, dont les  activités avaient cessé en 2023.  Cette transaction transfère la propriété du site aux nouveaux acquéreurs, qui prévoient d’en assurer la  requalification graduelle dans le ...

LIRE LA SUITE
Fermeture de l'usine Royer à Lac-Drolet

Publié le 26 janvier 2026

Fermeture de l'usine Royer à Lac-Drolet

L'entreprise Royer, qui fabrique des bottes de travail, fermera graduellement les portes de son usine de Lac-Drolet, où la compagnie a vu le jour voilà plus de 90 ans. Elle en a fait l'annonce «avec émotion», sur sa page Facebook la semaine dernière  Ainsi, 47 personnes perdront leur emploi dès le printemps, alors que la production se fera à ...

LIRE LA SUITE
Chemin de fer Québec Central: fin des travaux entre Scott et Vallée-Jonction

Publié le 26 janvier 2026

Chemin de fer Québec Central: fin des travaux entre Scott et Vallée-Jonction

La construction d'un nouveau tronçon de 18 km est terminée dans le projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central. C'est le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, qui est venu lui-même en faire l'annonce ce matin, dans une mêlée de presse qui s'est tenue devant le Musée ferroviaire de Beauce à ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge