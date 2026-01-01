Ottawa accorde un prêt de plus d'un milliard de dollars à Postes Canada

Le gouvernement du Canada a annoncé son intention de mettre à la disposition de Postes Canada un financement remboursable pouvant atteindre 1,01 milliard de dollars au cours de l’exercice 2025 à 2026, afin d’aider la société à maintenir sa solvabilité et à continuer d’offrir des services à la population canadienne dans un contexte de pressions financières constantes.

Ce financement, qui serait accordé au besoin pour couvrir les obligations non discrétionnaires et qui sera entièrement remboursé par Postes Canada, constitue une mesure de transition financière à court terme pour pour assurer le maintien des services postaux sans interruption. Cette mesure s’ajoute au financement remboursable pouvant atteindre 1,034 milliard de dollars annoncé en janvier 2025.

« Postes Canada est un service national essentiel qui relie les Canadiennes et les Canadiens d’un océan à l’autre. Elle constitue une bouée de sauvetage pour les collectivités rurales, éloignées et nordiques, ainsi qu’un partenaire important pour les petites et moyennes entreprises qui dépendent de services abordables de livraison de courrier et de colis pour croître et demeurer concurrentielles dans l’économie », peut-on lire dans le communiqué publié par Services publics et Approvisionnement Canada.

Bien que le mandat législatif de Postes Canada exige qu’elle soit financièrement autonome, la société a accumulé des pertes importantes au cours des dernières années, ce qui démontre clairement que le statu quo n’est pas une option et qu’un plan clair est nécessaire pour rétablir la stabilité à long terme.

Pour cette raison, le gouvernement du Canada a demandé à Postes Canada d’entreprendre une transformation pluriannuelle, éclairée par les recommandations de la commission d’enquête sur les relations de travail, visant à moderniser ses opérations, à améliorer son rendement financier et à faire en sorte que la société puisse continuer de servir la population pendant de nombreuses années à venir.

Ce soutien temporaire permettra aux Canadiens de continuer de recevoir des services postaux fiables aujourd’hui, pendant que les réformes nécessaires sont mises en œuvre pour assurer la viabilité à long terme de Postes Canada.