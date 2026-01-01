Le Conseil Économique de Beauce remet 25 000 $ au Golf du Lac Poulin

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a attribué une aide financière de 25 000 $ au Golf du Lac Poulin, à Saint-Benoît-Labre, dans le cadre de la 8ᵉ édition du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques (FNAT).



L’annonce a été faite ce vendredi 13 février à Saint-Georges. Cette contribution vise à soutenir le développement et le rayonnement d’un projet touristique local dans la MRC de Beauce-Sartigan.

Le Golf du Lac Poulin a entrepris depuis 2022 une modernisation de son parcours de neuf trous, avec des investissements privés totalisant 3,1 millions de dollars. Le terrain a été entièrement repensé afin d’offrir un parcours plus accessible, tout en conservant un niveau de défi pour les joueurs expérimentés.

Parmi les changements évoqués, les promoteurs misent sur un concept permettant de compléter une partie de neuf trous en moins de deux heures, avec des départs espacés de 15 minutes pour assurer une meilleure fluidité. L’objectif est de répondre à une clientèle recherchant des expériences plus courtes et flexibles.

Le soutien financier du FNAT servira notamment à améliorer la présence numérique de l’entreprise et à développer des outils de promotion et de réservation. Le CEB indique que ce type de projet vise à renforcer l’offre touristique de la Beauce et à attirer davantage de visiteurs de l’extérieur de la région.

« Le Golf du Lac Poulin représente un projet phare pour la région. Le soutien du FNAT nous permettra de faire rayonner ce parcours unique, accessible et panoramique au-delà de nos frontières locales. Nous remercions le CEB pour son accompagnement et sa confiance dans cette initiative », ont indiqué Stéphane Roy et Tommy Hazen, copropriétaires et gestionnaires du projet.

Depuis sa création en 2022, le FNAT a soutenu huit projets dans la MRC de Beauce-Sartigan, pour un total de plus de 200 000 $ en subventions. Le CEB a également confirmé la reconduction du programme pour deux années supplémentaires. Le prochain appel à projets est prévu d’ici le 30 avril prochain.