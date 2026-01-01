Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fonds Nouveaux Attraits Touristiques

Le Conseil Économique de Beauce remet 25 000 $ au Golf du Lac Poulin

durée 16h15
13 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a attribué une aide financière de 25 000 $ au Golf du Lac Poulin, à Saint-Benoît-Labre, dans le cadre de la 8ᵉ édition du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques (FNAT).

L’annonce a été faite ce vendredi 13 février à Saint-Georges. Cette contribution vise à soutenir le développement et le rayonnement d’un projet touristique local dans la MRC de Beauce-Sartigan.

Le Golf du Lac Poulin a entrepris depuis 2022 une modernisation de son parcours de neuf trous, avec des investissements privés totalisant 3,1 millions de dollars. Le terrain a été entièrement repensé afin d’offrir un parcours plus accessible, tout en conservant un niveau de défi pour les joueurs expérimentés.

Parmi les changements évoqués, les promoteurs misent sur un concept permettant de compléter une partie de neuf trous en moins de deux heures, avec des départs espacés de 15 minutes pour assurer une meilleure fluidité. L’objectif est de répondre à une clientèle recherchant des expériences plus courtes et flexibles.

Le soutien financier du FNAT servira notamment à améliorer la présence numérique de l’entreprise et à développer des outils de promotion et de réservation. Le CEB indique que ce type de projet vise à renforcer l’offre touristique de la Beauce et à attirer davantage de visiteurs de l’extérieur de la région.

« Le Golf du Lac Poulin représente un projet phare pour la région. Le soutien du FNAT nous permettra de faire rayonner ce parcours unique, accessible et panoramique au-delà de nos frontières locales. Nous remercions le CEB pour son accompagnement et sa confiance dans cette initiative », ont indiqué Stéphane Roy et Tommy Hazen, copropriétaires et gestionnaires du projet. 

Depuis sa création en 2022, le FNAT a soutenu huit projets dans la MRC de Beauce-Sartigan, pour un total de plus de 200 000 $ en subventions. Le CEB a également confirmé la reconduction du programme pour deux années supplémentaires. Le prochain appel à projets est prévu d’ici le 30 avril prochain.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Qualité du lait: la Ferme Gagnonval à nouveau grande championne

Publié hier à 17h00

Qualité du lait: la Ferme Gagnonval à nouveau grande championne

Pour une deuxième année consécutive, la Ferme Gagnonval, de Sainte-Hénédine, a décroché le prix de Grand champion Qualité du lait, décerné par le Club de l’Excellence de la coopérative laitière Agropur. La distinction a été remise dans le cadre de la 87ᵉ Assemblée générale annuelle l'entreprise. Sélectionnée parmi 13 finalistes, la Ferme ...

LIRE LA SUITE
La Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce officiellement en activité

Publié hier à 14h00

La Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce officiellement en activité

À la suite du regroupement annoncé l'an dernier, entre la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce et celle du Sud de la Chaudière, la nouvelle entité du Cœur-de-la-Beauce est officiellement en activité depuis le début de 2026. Avec plus de 145 employés, le nouvel établissement comprend sur son territoire quelque six centres libre-service, avec ...

LIRE LA SUITE
Relève agricole: Avantis Coopérative remet 166 000 $ en bourses

Publié hier à 8h00

Relève agricole: Avantis Coopérative remet 166 000 $ en bourses

Quelque 29 jeunes producteurs agricoles, principalement de Chaudière-Appalaches se sont partagé un montant total de 165 946 $ en bourses, provenant du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole d'Avantis Coopérative. La distribution s'est effectuée dans le cadre de la 7e Assemblée générale annuelle de la coop, qui s'est déroulée en mode ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge