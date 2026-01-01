Une nouvelle identité pour la Chambre de commerce de Saint-Georges

La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges, telle est la nouvelle identité de cet organisme qui oeuvre depuis maintenant 95 ans dans le milieu des affaires de la région.

La nouvelle appellation a été officiellement dévoilée devant une salle comble d'entrepreneurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain, lors de la Soirée Hommage aux bâtisseurs, tenue ce jeudi 12 février, au Centre des congrès Le Georgesville.

«Plus qu’un changement de nom, il s’agit d’une affirmation claire de son ambition et de son rôle stratégique dans le développement économique régional. La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges n’est pas qu’un réseau. C’est un levier stratégique pour soutenir, connecter et faire rayonner nos entreprises», a déclaré la présidente du conseil d’administration, Karine Couture.

Au-delà du dévoilement, la soirée a mis en lumière la force entrepreneuriale de la région, la relève dynamique et des partenariats solides qui façonnent le paysage économique beauceron, a indiqué Mme Couture.

On a aussi tenu un encan silencieux, au profit de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, qui a permis d’amasser 6 245 $.

«Cette soirée à salle comble n’était pas seulement une célébration de nos 95 ans d’histoire. C’était une affirmation claire que la Chambre est présente, accessible et engagée pour toutes les entreprises et tous les commerces de la Beauce, peu importe leur taille ou leur secteur», a conclu la directrice générale de la CCISG, Annie Gilbert.