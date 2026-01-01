Nous joindre
Dès lundi

Retour des subventions fédérales à l'achat d'un VÉ

durée 14h00
15 février 2026
Par La Presse Canadienne

À compter de lundi, les Canadiens souhaitant acheter un véhicule électrique neuf pourront de nouveau bénéficier d'une subvention du gouvernement fédéral.

Ottawa offrira une subvention de 5000 $ sur le coût d'un nouveau véhicule électrique et de 2500 $ pour un véhicule hybride rechargeable, pourvu que ceux-ci soient fabriqués au Canada ou dans les pays avec lesquels le Canada a un accord de libre-échange.

L’organisme Propulsion Québec, qui a pour mission d'accélérer la croissance de l’industrie des véhicules zéro émission, se réjouit du retour des incitatifs à l'achat.

«C'est un signal qui était attendu pour l'industrie. C'est une étape importante dans la création de conditions favorables à l'accélération de la transition vers des transports qui sont zéro émission au Canada», a déclaré le PDG de l'organisme, Alexis Laprés-Paradis, dans une récente entrevue à La Presse Canadienne.

Le gouvernement fédéral a toutefois aboli l’obligation que tous les véhicules neufs vendus au Canada soient électriques d’ici 2035.

Le premier ministre Mark Carney a abaissé l’objectif à 75 %. La cible augmentera ensuite progressivement pour s’établir à 90 % d’ici 2040.

Le PDG de Propulsion Québec, Alexis Laprés-Paradis, estime que cet objectif est réaliste.

«C'est un objectif qui demeure relativement ambitieux, mais qui est quand même plus bas que les objectifs que l'on avait auparavant. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une mise en oeuvre rapide, tangible et qu'il n'y ait pas pas de possibilité de contournement de cet objectif-là. Pour nous, ça demeure quand même une annonce qui est relativement positive», a expliqué M. Laprés-Paradis.

«On assiste quand même à un rapprochement entre stratégie industrielle et stratégie environnementale. On trouve que c'est très intéressant», a-t-il souligné.

La Presse Canadienne

