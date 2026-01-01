La Beauce accueille le Congrès Holstein Québec

C'est aujourd'hui et demain que se tient au Georgesville le congrès annuel de l'association Holstein Québec.

Le rassemblement provincial commence par le visite de sept troupeaux dans autant de fermes de la région: Ferme Bergitte, Ferme Filiale St-Ludger inc., Ferme J.P. Poulin & fils inc., Ferme B. Lehoux, Ferme Lison inc., Ferme Roquet, et Martin & Renaud Boutin inc.

La soirée de mercredi en sera une de reconnaissances, alors que le regroupement remettra ses prix annuels pour les meilleures productions.

En matinée de jeudi, l'organisme tiendra son Assemblée générale annuelle, alors que l'après-midi sera consacrée à des ateliers de discussion sur l'élevage de ces vaches laitières.

Le congrès se conclura avec le Banquet des Maîtres-éleveurs.