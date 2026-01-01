Une cuisine centrale de production pour Les Pères Nature

L’entreprise agroalimentaire Les Pères Nature vient de faire l’acquisition d’un entrepôt de 17 000 pieds carrés, situé dans le parc industriel de Saint-Georges, qui sera converti en cuisine centrale de production.

C'est ce que viennent d'annoncer les copropriétaires, Maréva Bédard et Étienne Dubois, par voie de communiqué de presse.

Ils expliquent que cette nouvelle infrastructure permettra d’accroître la capacité opérationnelle, de soutenir l’approvisionnement des deux succursales — Saint-Georges et Sainte-Marie — où cohabitent épicerie fine, service traiteur et restaurant.

Ainsi, la future cuisine centrale viendra renforcer l’offre de produits sur plusieurs catégories clés, dont le prêt-à-manger, la boulangerie, la biscuiterie ainsi que plusieurs autres préparations faites maison. Elle soutiendra également le travail artisanal réalisé autour des comptoirs spécialisés, notamment en pâtisserie, en assurant une capacité accrue et une constance dans les volumes. La fromagerie et la poissonnerie demeurent au cœur de l’expérience en magasin, alimentées par une sélection et des arrivages réguliers, en complément de la transformation effectuée à l’interne, de signaler les propriétaires.

Rappelons que le fonctionnement des Pères Nature repose sur un modèle intégré, où environ 70 % des produits vendus sont fabriqués sur place.

«On remarque que les gens cherchent à consommer des produits locaux de qualité tout en respectant leur budget. Nous nous assurons de répondre à ce besoin en misant sur des recettes fait maison, la fraîcheur des aliments ainsi que l'approvisionnement chez les producteurs d'ici», fait remarquer Maréva Bédard.

De même, cette annonce s'inscrit dans une trajectoire de développement visant l'atteinte de nouveaux marchés, par l'ouverture de quatre à six nouvelles places d'affaires, dont l'une prochainement dans la grande région de Québec.

Fondée en 1978, l’entreprise espère ajouter, au cours des prochaines années, des emplois aux 240 existants, et s'inscrire comme un levier important de développement économique pour la région.