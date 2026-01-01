Une conférence de Pierre Pomerleau au 31e Souper d’affaires de prestige

Le président exécutif du conseil d’administration du Groupe Pomerleau, Pierre Pomerleau, sera le conférencier invité du 31e Souper d’affaires de prestige, qui se tiendra le jeudi 30 avril prochain, au Centre de congrès Le Georgesville.

C'est le Conseil économique de Beauce (CEB) qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

Il prendra la parole dans le cadre d’une conférence intitulée «60 ans d’innovation», mettant en lumière l’évolution et la croissance remarquable de l’entreprise familiale Pomerleau.

Rappelons que Pierre Pomerleau est une figure influente du milieu des affaires et de l’industrie de la construction au Canada. Diplômé en génie civil de l’École Polytechnique de Montréal et titulaire d’un MBA de la Richard Ivey School of Business, Il se joint à l’entreprise familiale à la fin des années 1980 et en prend la présidence en 1997, succédant à son père Hervé.

Sous son leadership, l’entreprise connaît une croissance remarquable, passant d’une firme régionale à l’un des plus importants joueurs de l’industrie de la construction au pays, se distinguant notamment par son approche innovante, son virage technologique et sa gouvernance moderne.

Depuis 2023, M. Pomerleau occupe le rôle de président exécutif du conseil d’administration de la compagnie, où il continue de contribuer activement à la vision stratégique, à la transition vers la relève et au développement à long terme de l’organisation. Engagé dans son milieu, il s’implique également au sein de plusieurs conseils d’administration et organismes économiques et philanthropiques d’envergure, contribuant au rayonnement et à l’avancement du monde des affaires québécois et canadien.

Lors de sa conférence, l'invité reviendra sur les grandes étapes de l’histoire de l’entreprise, de ses débuts à son rayonnement actuel. Il abordera également les enjeux liés à la transition vers la relève, un passage clé pour assurer la pérennité d’une entreprise familiale, ainsi que les projets d’avenir qui façonneront les prochaines années de Pomerleau.

Par ailleurs, les inscriptions au Souper d’affaires de prestige sont ouvertes dès maintenant. Les personnes intéressées sont invitées à réserver leur place rapidement en remplissant le formulaire disponible sur le site Web du CEB (www.cebeauce.com).