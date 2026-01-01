Solarcom ferme définitivement son usine de Beauceville

L’entreprise Solarcom a annoncé, ce mercredi 18 février, la fermeture définitive de son usine de Beauceville. Fondée en 2007 dans la municipalité, la compagnie spécialisée dans la fabrication de produits de fenestration en aluminium met ainsi fin à ses activités locales, une décision qui aura des répercussions sur les travailleurs de la région.

Dans son communiqué, la direction indique que l’entreprise fait face depuis plus de deux ans à une transformation importante de la demande.



Elle évoque notamment la conjoncture économique, l’évolution des besoins de la clientèle et des changements dans la réglementation du Code du bâtiment, qui auraient entraîné une baisse marquée du carnet de commandes.

Aucun chiffre n’a été fourni quant au nombre d’emplois touchés par cette fermeture.

Solarcom affirme mettre en place différentes mesures d’accompagnement pour les employés concernés, dont l’accès à des ressources locales, la possibilité de postuler dans d’autres installations du groupe, des indemnités de départ, la prolongation des assurances collectives ainsi que l’accès à un programme d’aide aux employés.

La direction indique demeurer disponible pour répondre aux questions et accompagner les employés durant la période de transition.

On ignore pour l’instant à quelle date précise les opérations cesseront et ce qu’il adviendra du bâtiment industriel situé à Beauceville.