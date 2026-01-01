Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dernière heure

Solarcom ferme définitivement son usine de Beauceville

durée 17h00
18 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

L’entreprise Solarcom a annoncé, ce mercredi 18 février, la fermeture définitive de son usine de Beauceville. Fondée en 2007 dans la municipalité, la compagnie spécialisée dans la fabrication de produits de fenestration en aluminium met ainsi fin à ses activités locales, une décision qui aura des répercussions sur les travailleurs de la région.

Dans son communiqué, la direction indique que l’entreprise fait face depuis plus de deux ans à une transformation importante de la demande.

Elle évoque notamment la conjoncture économique, l’évolution des besoins de la clientèle et des changements dans la réglementation du Code du bâtiment, qui auraient entraîné une baisse marquée du carnet de commandes.

Aucun chiffre n’a été fourni quant au nombre d’emplois touchés par cette fermeture.

Solarcom affirme mettre en place différentes mesures d’accompagnement pour les employés concernés, dont l’accès à des ressources locales, la possibilité de postuler dans d’autres installations du groupe, des indemnités de départ, la prolongation des assurances collectives ainsi que l’accès à un programme d’aide aux employés.

La direction indique demeurer disponible pour répondre aux questions et accompagner les employés durant la période de transition.

On ignore pour l’instant à quelle date précise les opérations cesseront et ce qu’il adviendra du bâtiment industriel situé à Beauceville.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une conférence de Pierre Pomerleau au 31e Souper d’affaires de prestige

Publié à 15h00

Une conférence de Pierre Pomerleau au 31e Souper d’affaires de prestige

Le président exécutif du conseil d’administration du Groupe Pomerleau, Pierre Pomerleau, sera le conférencier invité du 31e Souper d’affaires de prestige, qui se tiendra le jeudi 30 avril prochain, au Centre de congrès Le Georgesville. C'est le Conseil économique de Beauce (CEB) qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de ...

LIRE LA SUITE
Une cuisine centrale de production pour Les Pères Nature

Publié à 10h00

Une cuisine centrale de production pour Les Pères Nature

L’entreprise agroalimentaire Les Pères Nature vient de faire l’acquisition d’un entrepôt de 17 000 pieds carrés, situé dans le parc industriel de Saint-Georges, qui sera converti en cuisine centrale de production. C'est ce que viennent d'annoncer les copropriétaires, Maréva Bédard et Étienne Dubois, par voie de communiqué de presse. Ils ...

LIRE LA SUITE
La Beauce accueille le Congrès Holstein Québec

Publié à 8h00

La Beauce accueille le Congrès Holstein Québec

C'est aujourd'hui et demain que se tient au Georgesville le congrès annuel de l'association Holstein Québec. Le rassemblement provincial commence par le visite de sept troupeaux dans autant de fermes de la région: Ferme Bergitte, Ferme Filiale St-Ludger inc., Ferme J.P. Poulin & fils inc., Ferme B. Lehoux, Ferme Lison inc., Ferme Roquet, et ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge