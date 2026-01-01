Deux entreprises beauceronnes décrochent des contrats miniers

Les entreprises Pomerleau, établi à Saint-Georges, et Beauce Atlas, située à Sainte-Marie, ont obtenu des contrats dans le cadre du projet de mine Matawinie, développé par Nouveau Monde Graphite (NMG).



L’annonce a été faite le mercredi 18 février à Montréal. Pour la Beauce, il s’agit d’une participation à un projet minier d’envergure provinciale, désigné par Ottawa comme « grand projet d’intérêt national ».

Le projet de la mine Matawinie, situé dans la région de Lanaudière, en est à l’étape préparatoire à une décision d’investissement définitive. NMG indique avoir attribué plusieurs contrats de construction représentant plus de 50 % des coûts d’investissement prévus, sous réserve de l’approbation finale du financement.

Pomerleau a été nommé gestionnaire de la construction pour les phases de construction et de mise en service des installations minières. L’entreprise sera responsable, notamment, de la planification détaillée des travaux, de la supervision des entrepreneurs, de la logistique de chantier ainsi que du contrôle des coûts, de la qualité et de la sécurité.

De son côté, Beauce Atlas a obtenu le contrat relatif aux structures d’acier. L’entreprise participera à l’ingénierie finale, à l’approvisionnement en acier, à la fabrication des composantes structurales et à leur installation sur le site de la mine.

« En sécurisant des ententes avec des partenaires de premier plan en amont de la DID, nous réduisons encore davantage les risques liés aux dernières étapes du financement et à la mise en œuvre prochaine du projet. (...) Nous sommes fiers d’approfondir notre relation avec la Première Nation Atikamekw de Manawan grâce au contrat de génie civil attribué à Manawan‑Fournier, et de poursuivre notre collaboration avec Pomerleau, dont le travail à ce jour a permis d’affiner notre stratégie d’exécution. Nous élargissons ce groupe de partenaires qui partagent nos valeurs en matière de sécurité, de qualité et de durabilité, en attribuant des contrats pour le béton, les structures, les systèmes et les services spécialisés, tout en nous efforçant de créer des occasions directes et indirectes pour les entreprises et les travailleurs autochtones et locaux. », a ajouté Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG.

Pour la Beauce, ces contrats signifient que deux acteurs majeurs de la région contribueront à un projet minier évalué à plusieurs centaines de millions de dollars. Bien que les travaux soient conditionnels à la décision d’investissement définitive, l’attribution des mandats confirme l’implication d’entreprises beauceronnes dans des projets industriels d’envergure nationale.

NMG poursuit actuellement les étapes menant au lancement officiel du chantier. Aucun échéancier précis pour le début des travaux n’a été confirmé au-delà de l’obtention de la décision d’investissement définitive.