Conseil économique de Beauce

Déjeuner-conférence sur le potentiel des marchés canadiens

25 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Trois panélistes de renom traiteront du potentiel des marchés canadiens, lors d'un déjeuner-conférence le 19 mars prochain, organisé par le Conseil économique de Beauce.

Il s'agit de Marianna Simeone, cheffe de poste du Bureau du Québec à Toronto, d'Éric Marquis, secrétaire adjoint au réseau, aux marchés canadiens et à la réflexion stratégique, du Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes, et d'Agnès Gatignol, directrice exportations – Canada, chez Investissement Québec.

Dans un contexte économique en constante évolution, cette conférence mettra en lumière le potentiel des marchés canadiens, les occasions concrètes à saisir, ainsi que les ressources disponibles pour soutenir les démarches de développement des entreprises. Une attention particulière sera portée au marché de l’Ontario.

Les conférenciers offriront des regards complémentaires, issus de leurs expériences du terrain et du réseau gouvernemental.

Comme à l'habitude, le déjeuner-conférence se tiendra au centre des congrès Le Georgesville. L'événement démarre à compter de 7 h. 

Inscription en ligne à l'activité en cliquant ici.

