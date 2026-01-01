La saison des impôts 2025 est officiellement amorcée alors que Revenu Québec vient d'annoncer que le service ImpôtNet Québec est maintenant en ligne. L’Agence du revenu du Canada a fait de même, en encourageant les contribuables à produire leur déclaration à l’aide de ses services numériques.

Dès à présent au Québec, il est possible de transmettre les déclarations de revenus pour l'année d'imposition 2025 qui sont produites électroniquement au moyen d'un logiciel autorisé. Il s'agit, pour les Québécoises et les Québécois, de la méthode la plus simple, fiable et efficace pour remplir leurs obligations fiscales et recevoir rapidement les remboursements auxquels ils pourraient avoir droit, rappelle l'agence gouvernementale.

Pour la période des impôts, les dates importantes à retenir sont les suivantes:

— Date limite de production pour les particuliers: 30 avril

— Date limite de production pour les particuliers déclarant des revenus d'entreprise et leur conjoint ou conjointe:15 juin

— Date limite de paiement de tout solde dû pour éviter la pénalité pour production tardive et les intérêts: 30 avril

Pour les déclarations de revenus des particuliers transmises par Internet, le traitement sera plus rapide, puisque certaines étapes sont éliminées, comme la mise à la poste et le traitement manuel des documents. De plus, Revenu Québec confirme rapidement la réception d'une déclaration de revenus transmise par Internet.

Dans le but de soutenir les particuliers dans la préparation de leur déclaration, Revenu Québec lancera, dans les prochains jours, sa campagne publicitaire annuelle les invitant à consulter justepourtous.ca. Ce site regroupe toutes les informations utiles, tant pour les nouveaux déclarants que pour les plus expérimentés, et présente les nouveautés de l'année d'imposition 2025. Étudiants, parents, aînés, proches aidants ou travailleurs autonomes : chaque personne peut facilement identifier les crédits d'impôt auxquels elle a droit et s'assurer d'en bénéficier pleinement.

Signalons qu'en 2024, plus de 7,2 millions de particuliers ont produit une déclaration de revenus et l'ont transmise à Revenu Québec.

De même, le mode de transmission électronique a continué de gagner en popularité. Près de 90 % des particuliers l'ont utilisé pour transmettre leur déclaration.

Une majorité de particuliers, soit 64 %, avaient droit à un remboursement (contre 29 % qui avaient un solde à payer et 7 % dont le solde était à zéro).

Au total, Revenu Québec a remis des remboursements totalisant 7,6 milliards de dollars aux Québécoises et aux Québécois.

Agence du revenu du Canada

L’Agence du revenu du Canada a aussi lancé la période de production des déclarations de revenus, qui débutera officiellement lundi. D’ici le 30 avril, la plupart des contribuables organiseront leurs documents afin de produire leurs déclarations de revenus et de prestations pour 2025.

Selon La Presse canadienne, l’Agence du revenu du Canada, qui a été vivement critiquée l’an dernier pour ses longs délais d’attente, a assuré que les choses seront différentes cette année.

L’agence a réorganisé ses activités et a mis en œuvre un plan d’amélioration de ses services axé sur la réduction des délais d’attente sur sa ligne téléphonique.

Toujours selon l'article de la PC, la plupart des changements apportés par l’ARC concernent son service Mon dossier, où les contribuables pourront désormais gérer leur solde ou le montant dû et établir des modalités de paiement sans avoir à communiquer avec un agent de recouvrement.

Les dates de production des impôts de 2025 sont les mêmes que Revenu Québec, soit 30 avril et 15 juin.

Service d'aide en impôt

L'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec appuient une fois de plus le service d'aide en impôt, pour soutenir les clientèles vulnérables et s'assurer qu'elles bénéficient de l'ensemble des sommes qui leur reviennent.

En Beauce, le programme de soutien Impôt bénévole sera offert encore cette année grâce à la collaboration de l'organisme Au Bercail et de la FADOQ de Saint-Georges.

Un groupe de 14 bénévoles se mettra au travail pour compléter gratuitement les rapports d’impôts (provincial et fédéral) aux personnes admissibles. Ces dernières devront avoir un revenu maximal de 40 000 $ pour une personne seule, et de 55 000 $ pour un couple et une famille monoparentale (un ajout de 5 000 $ par enfant).

Prenez note que le service n'est pas offert pour des rapports d’entreprises ou de travailleurs autonomes, ni des faillites en 2024 ou 2025, divorce en 2025, décès en 2025, immigrants, étudiants étrangers, revenus d’intérêts de 1 200 $ et plus, vente de résidence en 2025, et gain ou perte en capital.

Les bénévoles impliqués recevront une formation adéquate de la part des officiers responsables de ce programme sur le plan fédéral et provincial. Ils devront avoir assuré toutes les garanties nécessaire à la discrétion et à la confidentialité pour pouvoir fournir leur prestation dans un climat de respect et de confiance. Ils seront formés pour compléter des déclarations simples de revenu.

Le service sera disponible les lundis et mardis, de 8 h 30 à 11 h 30, à compter du 9 mars jusqu'au 21 avril. Il sera offert dans la salle 2 de la Salle paroissiale de l'Ouest à Saint-Georges. Pour de plus amples informations, on peut communiquer avec le responsable du groupe d’impôt bénévole, Serge Plante (418 957-9182)

L’an dernier, le programme a aidé gratuitement quelque 998 personnes dans le secteur de Saint-Georges.

À Sainte-Marie aussi

Le Club Lions de Sainte-Marie poursuit sa mission de servir la communauté en offrant à nouveau le service gratuit d'aide en impôt pour l'année 2025.

Le service sera offert gratuitement, en se présentant avec les documents appropriés, à la salle Paul-Henri Drouin, du Centre Caztel de Sainte-Marie, les 13 et 20 mars, de 10 h à 11 h, et de 13 h à 14 h. Ce service est admissible aux personnes dont les revenus sont inférieurs à certains seuils, et ayant des revenus d'intérêt ne dépassant pas 1 000$. Aucun dossier de faillite ne sera accepté.