Ferme Roquet: des performances laitières récompensées

La Ferme Roquet, une entreprise familiale du rang Jersey-Nord à Saint-Côme-Linière, vient de remporter deux prix pour la qualité de sa production laitière et d'élevage.

D'abord, en obtenant une 4e place, sur 453 fermes qualifiées du Québec, pour le prix de la performance laitière, décerné par Avantis Coopérative. C'est la deuxième année de suite que la ferme se retrouve dans le Top 10. Elle compte un total de 135 bêtes de race Holstein, dont 68 vaches en lactation.

Cette semaine, la Ferme Roquet s'est classée 20e parmi les troupeaux les mieux gérés au Canada, sur les 5100 exploitations agricoles éligibles. Établis par Lactanet, six critères de performance du troupeau (valeur du lait, âge au premier vêlage, efficacité du troupeau en lactation, longévité, etc.) permettent de déterminer le niveau de qualité d'élevage.

Notons qu'en 2020, les propriétaires, Barbara Paquet, Sylvio et Anthony Rodrigue, ont construit des installations flambant neuves, pour répondre aux nouvelles normes du bien être animal et effectuer un virage technologique, le plus important étant l'achat de robots de traite. «Ça nous a aussi donné une plus belle qualité de vie», a indiqué Mme Paquet.

Par ailleurs, plus de 800 visiteurs sont passés la semaine dernière voir la ferme laitière, dans le cadre d'une journée portes ouvertes, à l'occasion du Congrès provincial Holstein qui avait lieu cette année à Saint-Georges.