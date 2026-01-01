La Banque du Canada maintient encore son taux directeur à 2¼ %

Pour une troisième fois d'affilée, la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,25 %. De même, le taux officiel d’escompte demeure à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %.

Les responsables de l'établissement expliquent cette décision par le fait que la guerre au Moyen-Orient a fait augmenter la volatilité des prix de l’énergie et des marchés financiers à l’échelle mondiale, en plus d’accentuer les risques pesant sur l’économie mondiale. «L’étendue et la durée du conflit, et donc ses répercussions économiques, sont très incertaines», ont-ils indiqué.

Selon la Banque, avant cette guerre, l’économie mondiale était en voie de progresser d’environ 3 %, comme le prévoyait son Rapport sur la politique monétaire de janvier. Mais depuis le déclenchement des hostilités, les prix mondiaux du pétrole et du gaz naturel ont monté en flèche, ce qui fera grimper l’inflation mondiale à court terme. «Les conditions financières jusque-là accommodantes se sont quelque peu resserrées. Les rendements obligataires mondiaux ont augmenté, les marchés boursiers ont reculé, et les écarts de crédit se sont creusés. Le taux de change Canada–États-Unis est demeuré relativement stable.»

L'institution avise qu'après avoir connu une croissance de 2,4 % au troisième trimestre de 2025, le produit intérieur brut (PIB) du Canada s’est contracté de 0,6 % au quatrième trimestre.

Pour ce qui est de l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), elle a de nouveau diminué pour atteindre 1,8 % en février, comparativement à 2,3 % en janvier. Selon la banque centrale, le rythme de croissance des prix des aliments a ralenti en février, mais demeure élevé. La hausse marquée des prix mondiaux de l’énergie a fait monter les prix de l’essence, ce qui se traduira par une augmentation de l’inflation globale dans les mois à venir.

C'est dans ce contexte général que le Conseil de direction a décidé de maintenir le taux directeur à 2,25 %, étant donné que les données récentes laissent entrevoir une activité économique plus faible et que l’incertitude est élevée, les risques pesant sur la croissance semblent surtout baissiers.

«Nous continuons de nous attendre à ce que l’économie canadienne progresse modestement pendant qu’elle s’ajuste aux droits de douane américains et à l’incertitude entourant les politiques commerciales, mais les données récentes laissent croire que la croissance à court terme sera plus faible que ce qui était prévu en janvier [...] Nous suivons également de près le déroulement du conflit au Moyen-Orient et en évaluons les conséquences sur la croissance et l’inflation. Selon l’évolution des perspectives, nous restons prêts à réagir au besoin [...] pendant cette période de bouleversements mondiaux», concluent les administrateurs de l'institution financière.

La prochaine date d’établissement du taux cible du financement sera le 29 avril prochain. La Banque publiera en même temps le Rapport sur la politique monétaire d’avril.