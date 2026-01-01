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Données avant la fusion

Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce: les résultats financiers 2025

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5 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Chacune des entités qui ont formé la nouvelle Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce, créée en janvier dernier, ont rendu public leurs états financiers pour l'année 2025.

Ainsi, au terme de l’exercice terminé le 31 décembre, la Caisse du Sud de la Chaudière affichait des excédents d’opération de 52,7 M$, en hausse de 22,8 % par rapport à 2024.

Son volume d’affaires a augmenté de 9,7 %, pour s’établir à 5,5 G$ pendant la même période.

En plus de verser une ristourne de 4 253 240 $ aux membres, la Caisse a octroyé 172 748 $ en commandites et en dons, et 269 662 $ par l’intermédiaire de son Fonds d’aide au développement du milieu.

Pour sa part, la Caisse des Sommets de la Beauce a dégagé un excédent d’opération de 18,7 M$, en hausse de 28,1 % par rapport à 2024.

Durant l'année, son volume d’affaires a atteint 2 G$, en hausse de 8,9 %.

Par ailleurs, la ristourne aux membres a atteint 1 525 291 $, ainsi que le versement de 35 949 $ en commandites et en dons, et 134 421 $ par l’intermédiaire de son Fonds d’aide au développement du milieu.

Signalons que le partage des excédents pour chacune des caisses a été établi par les administrateurs, en fonction des recommandations du Mouvement.

En ce qui concerne la composition du conseil d’administration, les administrateurs ayant été sélectionnés lors du processus de regroupement ont été reconduits jusqu’à la prochaine assemblée générale prévue en avril 2027, comme le prévoit le règlement en vigueur. Il est composé de de la présidente, Joëlle Girard, du vice-président, André St-Pierre, de la secrétaire, Maryane Bélanger, et les administrateurs,  Alexis Bolduc, Karine Bolduc, Guillaume Faucher, Pier-Luc Fortin, Mathieu Giguère, Geneviève Lachance, Catherine Leblanc, Nadia Parent, Audrey Poulin, Chantal Rancourt, Sonia Talbot et Karine Veilleux.

Notons que la nouvelle Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce affiche un actif global de plus de 3,4 G$ et 65 328 membres.

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