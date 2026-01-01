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Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce 

Quelque 350 participants à la soirée gastronomique Homardises

durée 12h00
8 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce  (CCINB) a rassemblé hier soir près de 350 participants au Centre Caztel de Sainte-Marie dans le cadre de sa traditionnelle Soirée gastronomique Homardises.

L’édition 2026 se déroulait sous la présidence d’honneur de Sylvain, Michèle et Philippe Cliche, de Cliche Auto Ford, une famille entrepreneuriale inspirante reconnue pour son parcours en repreneuriat et son implication dans le développement économique régional. 

La soirée a également été marquée par une importante présence du milieu politique,  réunissant des représentants des paliers fédéral et provincial, ainsi que plusieurs maires, mairesses et conseillers municipaux de la région. 

Le repreneuriat au cœur de la soirée 

À travers leur parcours familial et les différentes transitions vécues au sein de l’entreprise,  la famille Cliche représente un exemple concret de relève entrepreneuriale réussie. 

« À la CCINB, nous croyons que le repreneuriat joue un rôle essentiel dans notre économie.  Les différentes transitions vécues au sein de la famille Cliche font d’eux une véritable  source d’inspiration pour notre communauté d’affaires et démontrent l’importance de préparer l’avenir de nos entreprises d’ici », souligne Marie-Christine Lavoie, présidente directrice générale de la CCINB. 

Rappelons que la Chambre de commerce  et d’industrie Nouvelle-Beauce regroupe plus de 400 entreprises et organismes œuvrant dans tous les secteurs d’activité sur le territoire de la Nouvelle-Beauce.

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