Prix de l’essence: sept sous du litre d'écart entre Beauceville et Saint-Georges

L'écart est de sept sous francs du litre en faveur de Beauceville, si on fait le plein d'essence ordinaire à cet endroit, plutôt qu'à Saint-Georges.

En effet, selon un relevé visuel fait peu avant 8 h ce matin par EnBeauce.com, le prix au Dépanneur Beau-soir/Ultramar du boulevard Renault affichait 172,2 ¢/litre, alors que le Couche-Tard/Esso, face au Carrefour Saint-Georges, vendait le même produit à 179,2 ¢/litre.

Signalons que lors de notre relevé du 5 mars, il en coûtait 21 ¢/litre moins cher sur le territoire beaucevillois, et 23 ¢/litre moindre dans la capitale beauceronne.

Les données de la Régie de l’énergie du Québec indiquent aujourd'hui que le prix moyen de l’essence dans la région de Chaudière-Appalaches est passé de 170,5 ¢/litre lundi, à 178,1 ¢/litre mercredi, soit une augmentation de 7,6 ¢/litre en trois jours.

Si on calcule la moyenne dans les MRC de Beauce-Sartigan et de Beauce-Centre réunis (18 mars), on obtient 173,3 ¢/litre. La Nouvelle-Beauce paie le moins à 169,8 ¢/litre.

Ce matin, dans son annonce du maintien du taux directeur à 2,25 %, la Banque du Canada a rappelé que la guerre au Moyen-Orient a fait augmenter la volatilité des prix de l’énergie et des marchés financiers à l’échelle mondiale, en plus d’accentuer les risques pesant sur l’économie mondiale. Pour l'institution financière, cela se traduira par une augmentation de l’inflation globale dans les mois à venir. «L’étendue et la durée du conflit, et donc ses répercussions économiques, sont très incertaines», a-t-on évalué.