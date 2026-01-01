Interbois fait l’acquisition d’une usine à Beauceville

L’entreprise beauceronne Interbois, spécialisée dans les produits de finition intérieure, annonce l’acquisition d’une usine située à Beauceville.

Cette transaction permettra de relocaliser l’usine actuelle du 305, rue du Parc de Saint-Odilon-de-Cranbourne vers de nouvelles installations mieux adaptées à la croissance de l’entreprise dans l'ancienne usine du groupe Matra située au 222 181e Rue, Beauceville.

Le centre de distribution et les bureaux administratifs demeureront toutefois à Saint-Odilon, où Interbois maintient son siège social et son ancrage historique.

Cet investissement stratégique permettra à Interbois d’augmenter significativement sa capacité de production et d’optimiser ses opérations logistiques. L’entreprise pourra ainsi répondre plus efficacement à la demande croissante de ses partenaires et clients. Le déménagement offrira également l’occasion de moderniser ses installations, d’améliorer les conditions de travail de ses équipes et de relocaliser le centre d’expédition de Saint-Odilon dans les espaces de l'ancienne usine, offrant plus de capacité et de flexibilité pour les opérations de distribution.

« Interbois est une entreprise familiale bien établie à Saint-Odilon. C’est ici que notre histoire a commencé et que nos valeurs se sont construites. Cette nouvelle étape nous permet de grandir, tout en restant fidèles à nos racines et à la communauté qui nous a vus naître », a souligné Marie-Ève Drouin, présidente et cheffe de la direction chez Interbois.

En investissant dans cette nouvelle usine, Interbois réaffirme sa volonté d’assurer sa pérennité et de structurer son développement pour les années à venir. Il s’agit d’un pas supplémentaire qui consolide la place d’Interbois parmi les acteurs majeurs de son secteur d’activité.