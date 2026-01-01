Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Siège social à Saint-Odilon-de-Cranbourne

Interbois fait l’acquisition d’une usine à Beauceville

durée 17h00
19 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L’entreprise beauceronne Interbois, spécialisée dans les produits de finition intérieure, annonce l’acquisition d’une usine située à Beauceville.

Cette transaction permettra de relocaliser l’usine actuelle du 305, rue du Parc de Saint-Odilon-de-Cranbourne vers de nouvelles installations mieux adaptées à la croissance de l’entreprise dans l'ancienne usine du groupe Matra située au 222 181e Rue, Beauceville.

Le centre de distribution et les bureaux administratifs demeureront toutefois à Saint-Odilon, où Interbois maintient son siège social et son ancrage historique.

Cet investissement stratégique permettra à Interbois d’augmenter significativement sa capacité de production et d’optimiser ses opérations logistiques. L’entreprise pourra ainsi répondre plus efficacement à la demande croissante de ses partenaires et clients. Le déménagement offrira également l’occasion de moderniser ses installations, d’améliorer les conditions de travail de ses équipes et de relocaliser le centre d’expédition de Saint-Odilon dans les espaces de l'ancienne usine, offrant plus de capacité et de flexibilité pour les opérations de distribution.

« Interbois est une entreprise familiale bien établie à Saint-Odilon. C’est ici que notre histoire a commencé et que nos valeurs se sont construites. Cette nouvelle étape nous permet de grandir, tout en restant fidèles à nos racines et à la communauté qui nous a vus naître », a souligné Marie-Ève Drouin, présidente et cheffe de la direction chez Interbois.

En investissant dans cette nouvelle usine, Interbois réaffirme sa volonté d’assurer sa pérennité et de structurer son développement pour les années à venir. Il s’agit d’un pas supplémentaire qui consolide la place d’Interbois parmi les acteurs majeurs de son secteur d’activité.

À lire également

Le Groupe Matra transfère Bois Ouvré Beauceville à Saint-Martin

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Prix de l’essence: sept sous du litre d'écart entre Beauceville et Saint-Georges

Publié hier à 15h00

Prix de l’essence: sept sous du litre d'écart entre Beauceville et Saint-Georges

L'écart est de sept sous francs du litre en faveur de Beauceville, si on fait le plein d'essence ordinaire à cet endroit, plutôt qu'à Saint-Georges. En effet, selon un relevé visuel fait peu avant 8 h ce matin par EnBeauce.com, le prix au Dépanneur Beau-soir/Ultramar du boulevard Renault affichait 172,2 ¢/litre, alors que le Couche-Tard/Esso, ...

LIRE LA SUITE
La Banque du Canada maintient encore son taux directeur à 2¼ %

Publié hier à 10h00

La Banque du Canada maintient encore son taux directeur à 2¼ %

Pour une troisième fois d'affilée, la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,25 %. De même, le taux officiel d’escompte demeure à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %. Les responsables de l'établissement expliquent cette décision par le fait que la guerre au ...

LIRE LA SUITE
Travailleurs étrangers: des réactions mitigées au sursis fédéral

Publié le 13 mars 2026

Travailleurs étrangers: des réactions mitigées au sursis fédéral

Plusieurs organisations économiques et municipales du Québec saluent le sursis d’un an annoncé par le gouvernement fédéral, ce vendredi 13 mars, pour certains travailleurs étrangers temporaires, tout en estimant que cette mesure demeure insuffisante pour répondre aux besoins des entreprises et des régions. La Chambre de commerce et d’industrie ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge