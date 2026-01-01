Dominic Paré réélue à la présidence de Beauce-Centre Économique

La femme d'affaires Dominic Paré a été réélue pour un 2e mandat comme présidente de Beauce-Centre Économique.

Le tout a été confirmé lors de la 44e Assemblée générale annuelle de l'organisme, qui s'est tenue ce jeudi 19 mars, à la Salle Ô Sommet de Saint-Jules, en présence de plus de 60 personnes du milieu entrepreneurial.

La dame sera secondée par Mathieu Doyon (Transcontinental Distribution), qui a été élu vice-président, et Patrice Mathieu (préfet de la MRC Beauce-Centre et maire de Saint-Odilon-de Cranbourne), réélu à titre de secrétaire-trésorier.

L’organisation accueille également une nouvelle administratrice, Julie Roy, de l’entreprise Aquabeauce, qui représentera le secteur manufacturier aux côtés de Keven Jacques (Déflex Composite). Elle succède à Pierre-André Bégin (Structures Saint-Joseph), qui se retire après plus de 10 ans d’implication dans l'administration de Beauce-Centre Économique, dont plusieurs années au poste de président. Le conseil d'administration est complété par Gaston Vachon et Mario Groleau, respectivement maire de Saint-Joseph-de-Beauce, et de Tring-Jonction, ainsi que René Roy (Ferme Alliance), qui représente le secteur agricole.

Signalons qu'au 31 décembre 2025, BCE comptait 140 membres actifs au sein de son organisation, dont 13 entreprises qui s'impliquent directement dans les travaux du Cercle d'innovation manufacturier.

De même, dans le rapport d'activités 2025 qu'il a présenté, le directeur général, Daniel Chaîné, a fait ressortir que son organisation avait accompagné 199 entreprises au total, dont 129 projets de développement dans 94 entreprises en croissance, et 10 promoteurs dans le démarrage de leurs entreprises.

Aussi, 73 projets ont été financés, portant sur l’optimisation et la mise en place de solutions de commerce électronique entre 2023 et 2025. Sur cette période, plus de 870 000 $ ont été investis auprès des entreprises grâce à l’enveloppe Signature Innovation de la MRC Beauce-Centre.

Par ailleurs, les administrateurs ont déposé le tout premier bilan financier restructuré de l'agence. En effet, toute l'administration des salaires et charges sociales a été transférée à la MRC Beauce-Centre, qui chapeaute l'organisation. La mesure a pour but de concentrer les ressources du personnel, qui compte cinq employés, vers la mission première d'accompagnement des entreprises, a expliqué M. Chaîné.

Ainsi, en 2025, BCE a enregistré des produits de 244 064 $ (769 066$ en 2024) pour des charges de 223 150 $ (768 428 $), créant un excédent d'opération de 20 914 $.

Les prévisions budgétaires 2026 atteignent 199 845 $. Fait à noter, 50% de ce financement provient du milieu même, soit les cotisations des membres et deux activités d'importance, soit la Soirée des Sommets et le tournoi de golf annuel.

Finalement, on a rendu hommage à Diane Pouliot, conseillère aux entreprises, pour qui l'heure de la retraite a sonné, après avoir consacré 38 années de carrière à accompagner les entrepreneurs et à soutenir le développement de Beauce-Centre.

Daniel Chaîné, qui a travaillé 35 ans avec elle, a tenu à souligner ses qualités personnelles et professionnelles: passionnée de ses clients, relation privilégiée avec les partenaires, rigueur administrative, bonne humeur constante, loyauté et dévouement, constance et professionnalisme, respect des règles d'éthique et de confidentialité. « Bref, Diane reflète exactement la culture de Beauce-Centre Économique qui est de garder un contact constant avec nos entrepreneurs, afin de les accompagner adéquatement dans leur projet », a déclaré ému le directeur général.