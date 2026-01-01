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Plus de 20 restaurants dans la province

La chaîne de restaurants Shaker passe sous contrôle du Groupe Abbatiello

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4 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le Groupe Abbatiello, dirigé par la famille Abbatiello, originaire de la Beauce, a annoncé, ce lundi 4 mai, l’acquisition de la chaîne Shaker Cuisine & Mixologie, qui compte actuellement 21 restaurants dans la province.

Cette transaction survient alors que la bannière était en vente depuis plusieurs mois. Selon l’entreprise, plusieurs acheteurs, dont une majorité provenant de l’extérieur du Québec, étaient intéressés.

Le Groupe Abbatiello affirme avoir été le seul acteur québécois impliqué dans le processus, dans un contexte où les vendeurs souhaitaient conserver la propriété de l’enseigne au Québec.

Pour la Beauce, cette acquisition représente une opération d’envergure, alors qu’une entreprise issue de la région prend le contrôle d’un réseau important dans le secteur de la restauration à l’échelle provinciale.

Dans son annonce, le groupe indique vouloir poursuivre le développement de la bannière, notamment en élargissant sa présence dans différentes régions du Québec. « Nous sommes fiers de pouvoir écrire la suite de cette histoire, avec beaucoup de respect pour ce qui a été bâti et l’ambition d’amener Shaker dans plus de régions du Québec », mentionne l’entreprise.

Le Groupe Abbatiello précise également qu’aucun changement n’est prévu quant aux recettes ou aux produits offerts par la chaîne, qui existe depuis plus de dix ans.

Les détails financiers de la transaction n’ont pas été rendus publics.

Pour rappel, le Groupe Abbatiello détient Pizza Salvatoré, Topla!, Crèmerie Chez Mamie, Jack le Coq et L’Œufrier, pour un total de plus de 200 restaurants. 

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