Ottawa verse 3,2 M$ à cinq entreprises de la Beauce-Etchemins

Cinq entreprises de la région se partagent une enveloppe de 3,2 M$, versée par le gouvernement fédéral, pour relever les défis actuels de l’industrie de la transformation métallique, affectée par les droits de douane.

C'est la ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada, Mélanie Joly, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, en conférence de presse dans la région montréalaise.

La somme fait partie d'un montant global de 64 M$, viré à 99 PME québécoises du secteur de l'acier.

Les fabricants de la région qui ont reçu le soutien sont Rotobec, de Sainte-Justine (1 000 000 $),

Matiss, de Saint-Georges (853 750 $), Fabrication Beauce-Atlas, de Sainte Marie (725 000 $), Métal Duquet, de Saint-Côme-Linière (313 181 $), et Usinage Xpress de Beauce, de Saint-Benoît-Labre (278 554 $).

«Cet appui les aidera à surmonter les défis de commercialisation et de se transformer pour demeurer concurrentielles à long terme. L’économie mondiale a changé et le gouvernement du Canada répond avec détermination et force afin de protéger les travailleurs et les entreprises canadiennes», a indiqué la ministre Joly.