Prix de l’essence: plus de 15 sous de différence entre Beauceville et Saint-Georges

Le coût des produits pétroliers est toujours en hausse et les écarts se maintiennent sur le territoire quant au prix d'achat à la pompe.

Cet écart est de 15,7 ¢ du litre en faveur de Beauceville, si on fait le plein d'essence ordinaire à cet endroit, plutôt qu'à Saint-Georges.

En effet, selon un relevé visuel fait peu avant 9 h ce matin par EnBeauce.com, le prix au Dépanneur Beauceville/Pétro-Canada du boulevard Renault affichait 184,2 ¢/litre, alors que le Dépanneur Super-Soir Filgo/Shell, du boulevard Lacroix-Nord (coin 94e rue) vendait le même produit à 199,9 ¢/litre.

Lors de notre relevé du 1er avril, il en coûtait 5 ¢/litre moins cher sur le territoire beaucevillois, et 12,7 ¢/litre moindre dans la capitale beauceronne.

Aujourd'hui, à ces mêmes essenceries, le prix du diesel était équivalent (255,9).

Signalons que des quatre stations-service à Beauceville, seul le Dépanneur Beau-soir/Ultramar affichait un prix plus élevé de quatre sous. Dans la capitale beauceronne, la moitié des 14 détaillants offraient le carburant régulier à 199,2 ¢/litre, soit 0,7 sous moins cher.

Par ailleurs, selon les données de la Régie de l’énergie du Québec publiées ce matin, six stations-service de Sainte-Marie affichaient 194,2 ¢/litre, pour deux détaillants à 199,9 ¢/litre, toujours pour de l'essence ordinaire.

À Saint-Lambert-de-Lauzon, les quatre détaillants de la municipalité étaient synchronisés sur un même prix: 179,9 ¢/litre, soit l'offre à la pompe la moins chère en Beauce.