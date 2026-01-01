Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

P7roduits pétroliers

Prix de l’essence: plus de 15 sous de différence entre Beauceville et Saint-Georges

durée 11h00
8 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le coût des produits pétroliers est toujours en hausse et les écarts se maintiennent sur le territoire quant au prix d'achat à la pompe.

Cet écart est de 15,7 ¢ du litre en faveur de Beauceville, si on fait le plein d'essence ordinaire à cet endroit, plutôt qu'à Saint-Georges.

En effet, selon un relevé visuel fait peu avant 9 h ce matin par EnBeauce.com, le prix au Dépanneur Beauceville/Pétro-Canada du boulevard Renault affichait 184,2 ¢/litre, alors que le Dépanneur Super-Soir Filgo/Shell, du boulevard Lacroix-Nord (coin 94e rue) vendait le même produit à 199,9 ¢/litre.

Lors de notre relevé du 1er avril, il en coûtait 5 ¢/litre moins cher sur le territoire beaucevillois, et 12,7 ¢/litre moindre dans la capitale beauceronne.

Aujourd'hui, à ces mêmes essenceries, le prix du diesel était équivalent (255,9).

Signalons que des quatre stations-service à Beauceville, seul le Dépanneur Beau-soir/Ultramar affichait un prix plus élevé de quatre sous. Dans la capitale beauceronne, la moitié des 14 détaillants offraient le carburant régulier à 199,2 ¢/litre, soit 0,7 sous moins cher.

Par ailleurs, selon les données de la Régie de l’énergie du Québec publiées ce matin, six stations-service de Sainte-Marie affichaient 194,2 ¢/litre, pour deux détaillants à 199,9 ¢/litre, toujours pour de l'essence ordinaire.

À Saint-Lambert-de-Lauzon, les quatre détaillants de la municipalité étaient synchronisés sur un même prix: 179,9 ¢/litre, soit l'offre à la pompe la moins chère en Beauce.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa verse 3,2 M$ à cinq entreprises de la Beauce-Etchemins

Publié hier à 17h00

Ottawa verse 3,2 M$ à cinq entreprises de la Beauce-Etchemins

Cinq entreprises de la région se partagent une enveloppe de 3,2 M$, versée par le gouvernement fédéral, pour relever les défis actuels de l’industrie de la transformation métallique, affectée par les droits de douane. C'est la ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada, Mélanie Joly, qui en a fait l'annonce ...

LIRE LA SUITE
Défi OSEntreprendre: les huit lauréats de Beauce-Etchemins sont dévoilés

Publié le 3 avril 2026

Défi OSEntreprendre: les huit lauréats de Beauce-Etchemins sont dévoilés

Huit entreprises de Beauce-Etchemins ont été désignées lauréates locales dans le cadre de la 28e édition du Défi OSEntreprendre, à la suite de l’évaluation des candidatures par un jury régional le 26 mars. Cette reconnaissance leur permet d’accéder à la sélection régionale, dont le gala se tiendra le 29 avril à Salle Méchatigan de ...

LIRE LA SUITE
Autobus des Érables vote un mandat unanime pour 14 jours de grève

Publié le 2 avril 2026

Autobus des Érables vote un mandat unanime pour 14 jours de grève

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Autobus des Érables–CSN ont adopté à l’unanimité, par voie de scrutin secret, un mandat de 14 jours de grève à déclencher au moment jugé opportun. « Depuis le 2 décembre dernier, nous avons tenu huit séances de négociation. Nous avons retravaillé une bonne partie de la convention ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge